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Евгений Стычкин сыграл в экранизации видеоигры

16 сентября
2018 год

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16 сентября 2018
Евгений Стычкин сыграл главную роль в короткометражной ленте, основанной на компьютерной игре Beholder. Об этом рассказал в интервью журналу «Мир фантастики» режиссёр Никита Ордынский, который вместе с продюсером Лилией Ткач снял официальную адаптацию видеоигры Papers, Please.

Евгений Стычкин сыграл в экранизации видеоигры
фото: facebook.com

Зрителя ожидает чёрно-белый фильм без диалогов. Такое стилистическое решение Ордынский принял для того, чтобы полностью отобразить на экране гнетущую атмосферу оригинала. По словам режиссёра, создатели хотят «сохранить тот подход к созданию экранизации, который у нас выработался в рамках работы над Papers, Please: максимально трепетно и чутко относиться к первоисточнику, как можно меньше добавляя от себя».

В ленте также занят Анатолий Меньщиков. Съёмочный период картины завершён, и в настоящий момент она находится на стадии пост-продакшена. Премьера запланирована на текущий год.

Beholder – это антиутопия о жизни в гипертоталитарном государстве, созданная Warm Lamp Games в жанре стратегии. Авторы при создании игры вдохновлялись произведениями Джорджа Оруэлла и Олдоса Хаксли. Игрокам предлагается поработать управляющим многоквартирного дома, а заодно установить слежку за жильцами.
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Евгений Стычкин сыграл в экранизации видеоигры фотографии
Евгений Стычкин сыграл в экранизации видеоигры фотографии
Евгений Стычкин сыграл в экранизации видеоигры фотографии
Евгений Стычкин сыграл в экранизации видеоигры фотографии
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