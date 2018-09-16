Евгений Стычкин сыграл в экранизации видеоигры

Евгений Стычкин
сыграл главную роль в короткометражной ленте, основанной на компьютерной игре Beholder
. Об этом рассказал в интервью журналу «Мир фантастики»
режиссёр Никита Ордынский
, который вместе с продюсером Лилией Ткач
снял официальную адаптацию видеоигры Papers, Please
.
Зрителя ожидает чёрно-белый фильм без диалогов. Такое стилистическое решение Ордынский принял для того, чтобы полностью отобразить на экране гнетущую атмосферу оригинала. По словам режиссёра, создатели хотят «сохранить тот подход к созданию экранизации, который у нас выработался в рамках работы над Papers, Please: максимально трепетно и чутко относиться к первоисточнику, как можно меньше добавляя от себя».
В ленте также занят Анатолий Меньщиков
. Съёмочный период картины завершён, и в настоящий момент она находится на стадии пост-продакшена. Премьера запланирована на текущий год.
Beholder – это антиутопия о жизни в гипертоталитарном государстве, созданная Warm Lamp Games в жанре стратегии. Авторы при создании игры вдохновлялись произведениями Джорджа Оруэлла
и Олдоса Хаксли
. Игрокам предлагается поработать управляющим многоквартирного дома, а заодно установить слежку за жильцами.
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