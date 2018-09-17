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Родди Макдауэллу исполнилось бы 90 лет

17 сентября
2018 год

Новости кино >>
17 сентября 2018
Сегодня, 17 сентября, исполняется 90 лет со дня рождения великолепного американского актёра британского происхождения Родди Макдауэлла, запомнившегося зрителям по ролям в фильмах «Планета обезьян» и «Клеопатра».

Родди Макдауэллу исполнилось бы 90 лет

Родерик Эндрю Энтони Джуд «Родди» Макдауэлл родился 17 сентября 1928 года в Лондоне в семье начинающей актрисы и моряка. На киноэкранах дебютировал будучи ещё ребёнком в конце 1930-х. В начале 1940-х семья Макдауэллов переехала в США, где юный актёр продолжил свою карьеру, дебютировав в Голливуде в 1941 году в знаменитой драме Джона Форда «Как зелена была моя долина». Далее последовала роль школьника Джо в картине «Лесси возвращается домой», на съёмках которой он познакомился с Элизабет Тейлор, ставшей его хорошей подругой на все последующие годы.

Когда Макдауэлл повзрослел, то его не коснулась судьба многих детей-звёзд, не сумевших перейти к взрослым ролям. В 1963-м он появился в образе Октавиана в «Клеопатре», за который чуть было не получил премию «Оскар». Затем за ним закрепились роли Корнелиуса и Цезаря в серии фильмов из цикла «Планета обезьян» и в одноимённом сериале. На его счету более 260 ролей в кино и на телевидении. В частности, он сыграл в таких популярных картинах, как «Приключения "Посейдона"», «Зло под солнцем», «За бортом» и дилогия «Ночь страха». Помимо ролей на большом экране, он часто был гостем в различных телепроектах, среди которых сериалы «Бэтмен», «Коломбо», «Квантовый скачок», «Она написала убийство» и «Сумеречная зона», а также озвучивал персонажей мультфильмов и видеоигр. Одной из последних его работ стало озвучивание мистера Сойла, члена совета муравьиной колонии, в «Приключениях Флика».

«Ночь страха»

В конце своей карьеры Родди Макдауэлл активно участвовал в деятельности Академии кинематографических искусств и наук, где в течение нескольких лет занимал различные посты в совете правления. Помимо актёрской карьеры показал себя в качестве успешного фотографа, выпустив пять альбомов своих фоторабот. Обладатель наград «Тони», «Эмми» и «Сатурн», а также звезды на Голливудской Аллее славы.

Умер 3 октября 1998 года в своём доме в Лос-Анджелесе от рака лёгких в возрасте 70 лет. На следующий день после смерти мастера его подруга Анджела Лэнсбери произнесла прощальную речь на радио BBC Radio 5 Live, назвав Макдауэлла «одним из самых прекрасных друзей, которого она когда-либо знала».
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«Ночь страха»
«Бэтмен»
«Лесси возвращается домой»
«Бэтмен»
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