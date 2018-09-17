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Константин Юшкевич вернулся к роли «Балабола»

17 сентября
2018 год

Новости кино >>
17 сентября 2018
В Москве стартовали съёмки 16-серийного третьего сезона сериала «Балабол» с Константином Юшкевичем в титульной роли, сообщает пресс-служба телеканала НТВ.

История повествует о жизни и работе провинциального оперативника с отличным чувством юмора Сани Балабина (Юшкевич), который привык полагаться только на себя. Но его друзья – капитан полиции и лучший друг Николай Николаевич Грибанов (Вадим Андреев) и молодой оперативник, по совместительству зять, Василий Карандышев (Илья Шляга) считают иначе: в самых сложных и безвыходных ситуациях они приходят на помощь Балабину. В новом сезоне команда оперативников вновь столкнётся с самыми запутанными делами. Не обойдётся и без изменений в личной жизни главных героев.

Константин Юшкевич вернулся к роли «Балабола»
фото: Пресс-служба телеканала НТВ

«В новом, уже третьем по счёту сезоне, поменяются некоторые жизненные линии. Сам характер останется тем же, потому что даже в жизни люди очень редко меняются. Он всё такой же необузданный оперативник со своеобразным характером, который постоянно шутит и действует не так, как нужно, а так, как он считает правильным. Он столкнётся с новыми проблемами, но в целом, останется прежним», – рассказал Константин Юшкевич.

В ироническом детективе Владимира Мельника также снимаются Инга Оболдина, Ирина Низина, Мария Пирогова, Иван Агапов и другие актёры.
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Константин Юшкевич вернулся к роли «Балабола» фотографии
Константин Юшкевич вернулся к роли «Балабола» фотографии
Константин Юшкевич вернулся к роли «Балабола» фотографии
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