Константин Юшкевич вернулся к роли «Балабола»

История повествует о жизни и работе провинциального оперативника с отличным чувством юмора Сани Балабина (Юшкевич), который привык полагаться только на себя. Но его друзья – капитан полиции и лучший друг Николай Николаевич Грибанов (Вадим Андреев) и молодой оперативник, по совместительству зять, Василий Карандышев (Илья Шляга) считают иначе: в самых сложных и безвыходных ситуациях они приходят на помощь Балабину. В новом сезоне команда оперативников вновь столкнётся с самыми запутанными делами. Не обойдётся и без изменений в личной жизни главных героев.
фото: Пресс-служба телеканала НТВ
«В новом, уже третьем по счёту сезоне, поменяются некоторые жизненные линии. Сам характер останется тем же, потому что даже в жизни люди очень редко меняются. Он всё такой же необузданный оперативник со своеобразным характером, который постоянно шутит и действует не так, как нужно, а так, как он считает правильным. Он столкнётся с новыми проблемами, но в целом, останется прежним», – рассказал Константин Юшкевич.
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