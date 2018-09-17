Премьера сериала «Фитнес» состоится на канале «Супер» 15 октября

Премьера первого сезона комедийного сериала «Фитнес» с Софьей Зайкой в главной роли состоится на телеканале «Супер» 15 октября в 21:00. Об этом сообщает пресс-служба канала.
фото: Пресс-служба телеканала «Супер»
Действие нового ситкома разворачивается в стенах элитного фитнес-клуба, куда по воле случая попадает главная героиня Ася. Её фигура далека от модельных стандартов, но девушка намерена во что бы то ни стало привести себя в форму. Поэтому свободное от работы время она проводит на тренажёрах под руководством опытного фитнес-инструктора. На протяжении всех съёмок Зайке было необходимо усердно работать на тренажёрах по несколько дублей подряд, в результате чего актриса стала отклоняться от нужных форм.
«Мы пришли в ужас, – вспоминает креативный продюсер проекта Юлия Клименко. – Это в обычной жизни разница в три-четыре килограмма может не сильно бросаться в глаза, а камера ловит любое изменение внешности. Нам пришлось подкорректировать рацион Сони, чтобы нивелировать эффект от физических нагрузок».
«Когда я теряю вес, первым "уходит" лицо, что, конечно, сразу бросается в глаза на экране. Поэтому ребята из съёмочной группы постоянно меня чем-то подкармливали, а режиссёр Антон Маслов каждый день приносил мороженное. Несмотря на то, что на площадке был строгий штраф за еду в декорациях, мы с Ромой Курцыным были единственными актёрами, кому это разрешалось, иначе слишком часто приходилось бы делать перерывы на обед», – рассказывает Софья.
фото: Пресс-служба телеканала «Супер»
Роман Курцын, сыгравший одну из главных ролей, также тщательно следил за питанием. Вот только перед ним стояла другая задача: ни одного лишнего сантиметра не должно было появиться на рельефном теле актёра: «Поддержание необходимой физической формы прописано у меня в контракте. И иногда продюсеров было реально жалко – они так морочились с моим пятиразовым питанием! При этом, я ещё решил отказаться от красного мяса, не ем его уже больше трёх месяцев, хотя по жизни ужасный мясоед! Всю съёмочную группу мотивировал перейти на птицу, рыбу и морепродукты. И на совместные тренировки – мы отжимаемся, подтягиваемся или делаем берпи в перерывах между дублями».
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