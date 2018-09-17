С 17 по 23 сентября в Москве пройдёт Второй фестиваль фильмов об искусстве The ART Newspaper Russia Film Festival. Фестивальными площадками смотра послужат Музей современного искусства «Гараж», Государственная Третьяковская галерея, Центр документального кино, кинотеатр «Пионер» и Мультимедиа Арт Музей. Согласно пресс-службе фестиваля, зрители увидят девять новых фильмов о том, как появляются работы выдающихся мастеров фотографии, живописи, видеоарта, стритарта, архитектуры и кино. Герои смотра – Орсон Уэллс, Питер Гринуэй, Марина Абрамович, Роберт Мэпплторп, Оскар Рабин, Билл Виола, Ренцо Пьяно, Ричард Хэмблтон, Яёи Кусама, Ларри Гагосян, Джефф Кунс и другие.
фото: Пресс-служба фестиваля TANR FF
Единственным хужественным фильмом в фестивальной программе станет дебют в игровом кино режиссёра-документалиста Онди Тимонер «Мэпплторп» об одном из самых знаменитых фотографов ХХ века. Титульную роль исполнил Мэтт Смит, а сама картина удостоена приза зрительских симпатий на фестивале Tribeca. На фестивале состоится московская премьера фильма «Оскар», снятого к 90-летию художника Оскара Рабина. 19 сентября в Третьяковской галерее Евгений Цымбал и Александр Смолянский представят ленту зрителям, а 21 сентября в музее «Гараж» состоится встреча с режиссёрами фильма и дискуссия с участием искусствоведа Виталия Пацюкова и историка искусства, куратора архива музея «Гараж» Саши Обуховой.
В картине «Глазами Орсона Уэллса» британский режиссёр и историк кино Марк Казинс, автор сериала «История кино. Одиссея», исследует творчество культового американского кинематографиста через особенности его визуального языка. Ключом к пониманию художественного видения Уэллса становятся его рисунки. 22 сентября в Третьяковской галерее кинокритик Денис Рузаев представит фильм и расскажет о творчестве Орсона Уэллса. Питер Гринуэй стал героем кинопортрета «Алфавит Питера Гринуэя», снятого его женой и соавтором Саскией Боддеке. Представления о жизни и искусстве, пристрастия и страхи появляются в алфавитном порядке и объясняются через разговоры и споры Гринуэя с дочерью. Ещё один творческий и семейный союз — американский видеохудожник Билл Виола и его жена, соавтор и исполнительный продюсер Кира Перов, работающие вместе с 1978 года. В документальном фильме Джеральда Фокса «Билл Виола: путь к собору Св. Павла» рассказывается о том, как 12 лет велась работа над двумя видеоинсталляциями в лондонском соборе Св. Павла — «Мученики» и «Мария».
фото: Пресс-служба фестиваля TANR FF
Два современных гения — испанский мастер Карлос Саура и известный архитектор Ренцо Пьяно — в фильме «Ренцо Пьяно, архитектор света» обсуждают взаимоотношения архитектуры и кино, а параллельно углубляются в
творческий процесс строительства Центра искусств Ботина в городе Сантандер на севере Испании. 22 сентября в ЦДК историк архитектуры Анна Броновицкая, директор по исследованиям Института модернизма, преподаватель школы МАРШ, расскажет о Ренцо Пьяно, одном из основателей стиля хай-тек и авторе здания парижского Центра Помпиду.
Герой фильма «Человек-тень» Ричард Хэмблтон — легенда уличного искусства 1980-х, провокатор, экспериментатор-интеллектуал, повлиявший на несколько поколений художников, включая Бэнкси. «Люди-тени» — знаменитая серия экспрессионистичных черных силуэтов, заполонивших фасады Нью-Йорка в середине 1970-х. Переживший своих современников и друзей (среди них Жан-Мишель Баскиа и Кит Харинг), наркотическую зависимость и жизнь на улице, Хэмблтон был заново открыт коллекционерами и критиками, а «Люди-тени» сегодня украшают галерейные залы и продаются за большие деньги. 21 сентября в ЦДК куратор биеннале «Артмоссфера» Сабина Чагина расскажет о разных видах стрит-арта и о том, как развивалось и менялось уличное искусство от Ричарда Хэмблтона до Бэнкси. За большие деньги продаются и работы японки Яёи Кусамы — из ныне живущих художниц она считается самой дорогой. В ленте «Кусама. Бесконечные миры» рассказывается о жизни и творчестве Кусамы, ее консервативном воспитании, первых успехах в Америке 1960-х, международной славе и полном растворении в творчестве.
фото: Пресс-служба фестиваля TANR FF
Единственный фильм в программе TANR FF, посвящённый не конкретной фигуре художника, но художественному рынку и его действующим лицам, — «Размытые границы арт-мира». Главные герои современного искусства и арт-рынка рассказывают о том, какие экономические и иные факторы влияют на коллекционеров и музеи, как художники становятся звездами, а цены на их работы взлетают. Среди героев — Марина Абрамович, Ларри Гагосян, Джефф Кунс, Такаси Мураками, известные кураторы, арт-критики и аукционисты.
обсуждение >>