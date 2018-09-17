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«Зелёная книга» Питера Фаррелли увезла из Торонто гран-при

17 сентября
2018 год

Новости кино >>
17 сентября 2018
Драма Питера Фаррелли «Зелёная книга» с Вигго Мортенсеном и Махершалой Али получила гран-при 43-го международного кинофестиваля в Торонто. Список победителей опубликован на официальном сайте смотра.

«Зелёная книга»

На втором месте, благодаря зрительскому голосованию, оказалась картина Барри Дженкинса «Если Бил-стрит могла бы заговорить», а третье досталось ленте Альфонсо Куарона «Рома».

В секции Midnight Madness победу одержал фильм Васана Балы «Человек, который не чувствует боль», опередив «Хэллоуин» Дэвида Гордона Грина (второе место) и «Нацию убийц» Сэма Левинсона (третье место).

Приза жюри в секции «Платформа» удостоен «Счастливый город» Хо Ви-Дина. Лидером среди документальных работ стала лента Джимми Чина Free Solo.
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