«Зелёная книга» Питера Фаррелли увезла из Торонто гран-при

Драма Питера Фаррелли «Зелёная книга»
с Вигго Мортенсеном
и Махершалой Али
получила гран-при 43-го международного кинофестиваля в Торонто
. Список победителей опубликован
на официальном сайте смотра.
На втором месте, благодаря зрительскому голосованию, оказалась картина Барри Дженкинса «Если Бил-стрит могла бы заговорить»
, а третье досталось ленте Альфонсо Куарона «Рома»
.
В секции Midnight Madness победу одержал фильм Васана Балы «Человек, который не чувствует боль»
, опередив «Хэллоуин» Дэвида Гордона Грина
(второе место) и «Нацию убийц» Сэма Левинсона
(третье место).
Приза жюри в секции «Платформа» удостоен «Счастливый город» Хо Ви-Дина
. Лидером среди документальных работ стала лента Джимми Чина Free Solo
.
обсуждение >>