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«Игра престолов» получила две «Эмми»

18 сентября
2018 год

Новости кино >>
18 сентября 2018
Стали известны имена победителей 70-й телевизионной премии «Эмми» в 2018 году. Итоги опубликованы на официальном сайте Академии телевизионных искусств и наук США.

Питер Динклэйдж
фото: Mario Anzuoni

Лучшим драматическим сериалом признана «Игра престолов», претендовавшая на 22 статуэтки. Популярному фэнтези удалось победить «Корону», «Очень странные дела», «Мир Дикого Запада», «Рассказ служанки», «Американцев» и «Это мы». Питер Динклэйдж получил премию как лучший актёр второго плана за роль Тириона Ланнистера. Лучшим комедийным сериалом объявлена «Невероятная миссис Майзел», обошедшая телешоу «Атланта», «Барри», «Умерь свой энтузиазм», «Кремниевая долина», «Несгибаемая Кимми Шмидт», «Блеск» и «Черноватый». Сериалу также досталось ещё четыре награды: за лучшую актрису жанра (Рэйчел Броснахэн), женскую роль второго плана (Алекс Борстейн), режиссуру и сценарий (Эми Шерман-Палладино).

«Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений» признан лучшим мини-сериалом. Дарренна Крисса, сыгравшего Эндрю Кьюненена, признали лучшим актёром в мини-сериале или телефильме. Антология также отмечена премией за постановку Райана Мёрфи. «Чёрное зеркало: USS Каллистер» стал лучшим телефильмом и получил награду за сценарий.

В категории «Лучший актёр в драматическом сериале» победил Мэттью Риз, снявшийся в «Американцах», среди актрис статуэтка досталась Клер Фой за главную роль в «Короне» (у сериала также премия за режиссуру Стивена Долдри), лучшим комедийным актёром академики назвали Билла Хэйдера, сыгравшего в «Барри», а Реджина Кинг («Семь секунд») получила статус лучшей актрисы мини-сериала или телефильма. Кроме того, за роли второго плана были награждены Тэнди Ньютон («Мир Дикого Запада»), Генри Уинклер («Барри»), Джефф Дэниэлс и Мерритт Уивер («Забытые Богом»).
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«Игра престолов» претендует на 22 статуэтки Emmy
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