«Игра престолов» получила две «Эмми»

Стали известны имена победителей 70-й телевизионной премии «Эмми»
в 2018 году. Итоги опубликованы
на официальном сайте Академии телевизионных искусств и наук США.
фото: Mario Anzuoni
Лучшим драматическим сериалом признана «Игра престолов»
, претендовавшая на 22 статуэтки. Популярному фэнтези удалось победить «Корону»
, «Очень странные дела»
, «Мир Дикого Запада»
, «Рассказ служанки»
, «Американцев»
и «Это мы»
. Питер Динклэйдж
получил премию как лучший актёр второго плана за роль Тириона Ланнистера. Лучшим комедийным сериалом объявлена «Невероятная миссис Майзел»
, обошедшая телешоу «Атланта»
, «Барри»
, «Умерь свой энтузиазм»
, «Кремниевая долина»
, «Несгибаемая Кимми Шмидт»
, «Блеск»
и «Черноватый»
. Сериалу также досталось ещё четыре награды: за лучшую актрису жанра (Рэйчел Броснахэн
), женскую роль второго плана (Алекс Борстейн
), режиссуру и сценарий (Эми Шерман-Палладино
).
«Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений»
признан лучшим мини-сериалом. Дарренна Крисса
, сыгравшего Эндрю Кьюненена, признали лучшим актёром в мини-сериале или телефильме. Антология также отмечена премией за постановку Райана Мёрфи
. «Чёрное зеркало: USS Каллистер»
стал лучшим телефильмом и получил награду за сценарий.
В категории «Лучший актёр в драматическом сериале» победил Мэттью Риз
, снявшийся в «Американцах», среди актрис статуэтка досталась Клер Фой
за главную роль в «Короне» (у сериала также премия за режиссуру Стивена Долдри
), лучшим комедийным актёром академики назвали Билла Хэйдера
, сыгравшего в «Барри», а Реджина Кинг
(«Семь секунд»
) получила статус лучшей актрисы мини-сериала или телефильма. Кроме того, за роли второго плана были награждены Тэнди Ньютон
(«Мир Дикого Запада»), Генри Уинклер
(«Барри»), Джефф Дэниэлс
и Мерритт Уивер
(«Забытые Богом»
).
обсуждение >>