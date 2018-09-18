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«Котёнок с улицы Лизюкова 2» примет участие в фестивале Schlingel

18 сентября
2018 год

Новости кино >>
18 сентября 2018
Мультфильм «Котёнок с улицы Лизюкова 2» вошёл в конкурсную программу 23-го международного кинофестиваля Schlingel в короткометражной номинации, сообщает пресс-служба студии Wizart Animation.

«Котёнок с улицы Лизюкова 2» примет участие в фестивале Schlingel
фото: ff-schlingel.de

Смотр пройдёт в немецком городе Хемниц с 1 по 7 октября. В этом году зрителям будут представлены более 150 картин, в конце фестивальной недели жюри выберет лучшие работы в шести конкурсных номинациях: Children's Film, Junior Film, Youth Film, German Focus, Short Film, Panorama, Special и Animation.

Ранее анимационная лента «Волки и овцы: б-е-е-е-зумное превращение» от студии Wizart Animation уже номинировалась на фестивале Schlingel.

В копилке сиквела «Котёнка с улицы Лизюкова» уже есть награды. Мультфильм одержал победу в анимационных конкурсах Near Nazareth Festival (Израиль), международного кинофестиваля короткометражных фильмов в Калькутте (Индия) и международного кинофестиваля короткометражных фильмов в Джайпуре (Индия).
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