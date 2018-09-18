На НТВ состоится премьера «Канцелярской крысы»

По сюжету сотрудника архива МВД Андрея Вершинина (Стрельников) повышают в должности и переводят в пограничный город Портовый на место погибшего полковника Авдеева (Кравченко). Теперь он – руководитель местного УВД. Вершинин не подозревает, что попал в настоящий криминальный вертеп, где люди ради денег и власти готовы на всё. Нового начальника встречают настороженно: подчинённые почти открыто с ним конфликтуют, а пресса и общественность возмущена таким назначением, поскольку обеспокоена чередой ограблений.
«Вершинин – человек, который проходит сложный путь становления мужчиной. Он хочет добиться справедливости и найти виновника смерти друга. Он сильно меняется в процессе развития сюжета: Вершинин остаётся по-прежнему "правильным" майором, но более человечным. Это история о возвращении в человеке - человечности. Кстати, нюанс, который придумал я, усиливая образ «канцелярской крысы», это очки. Перед пробами я прочитал сценарий и пришёл уже в очках. Так в очках этот персонаж и вошёл работу: когда человек долго находится в близоруком состоянии и не видит реальности, он теряет зрение – это научно доказанный факт. А когда он смело «открывает глаза и наводит резкость» и начинает решать реальные задачи в своей жизни, зрение улучшается. Именно поэтому, в начале истории мой герой ходит в очках, а уже через несколько серий очки на его глазах появляются всё реже, а потом исчезают вовсе», – рассказал Константин Стрельников.
фото: Пресс-служба телеканала НТВ
Единственным и самым верным соратником Вершинина становится журналистка Анна Логинова (Олеринская): вместе они должны разобраться, как связаны между собой найденные в озере трупы и появление в городе снайперов, вооружённые налёты на инкассаторов и кортеж полицейских. К тому же, Вершинину предстоит доказать свою компетентность и профессионализм в раскрытии преступлений, и понять, кому действительно можно доверять.
«Моя героиня – Анна Логинова – один из самых известных журналистов в городе, которая не приемлет ложь и, всеми правдами и неправдами, старается достичь истины. Несмотря на то, что она позиционирует себя как самостоятельную девушку, активистку, она остаётся доверчивой, и порой ей это сильно мешает. К тому же, моя героиня меняется, когда теряет любимого человека: в этот момент она решает любыми способами добиться справедливости. Она старается изо всех сил, но не всегда ей это удаётся – враги то не дремлют», – поделилась Ингрид Олеринская.
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