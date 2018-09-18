Хоакин Феникс
предстал в образе Джокера. Соответствующее фото опубликовал на своей официальной странице в социальной сети Instagram
режиссёр сольной картины о культовом суперзлодее Тодд Филлипс
.
Действие будет происходить в Готэме в начале 80-х, где царит криминальная атмосфера. Зрителям обещают жестокое и мрачное кино. Авторы вдохновлялись сюжетами фильмов Мартина Скорсезе
, вышедших в те времена («Таксист»
, «Бешеный бык»
, «Король комедии»
).
Компанию Фениксу составят Роберт Де Ниро
, Зази Битц
, Фрэнсис Конрой
, Джош Пэйс
и Марк Марон
. Согласно THR
, Томаса Уэйна вместо отказавшегося от роли Алека Болдуина
воплотит Бретт Каллен
.
Премьера «Джокера»
намечена на 4 октября 2019
года.
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