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Хоакин Феникс предстал в образе Джокера

18 сентября
2018 год

Новости кино >>
18 сентября 2018
Хоакин Феникс предстал в образе Джокера. Соответствующее фото опубликовал на своей официальной странице в социальной сети Instagram режиссёр сольной картины о культовом суперзлодее Тодд Филлипс.

Хоакин Феникс предстал в образе Джокера
фото: instagram.com

Действие будет происходить в Готэме в начале 80-х, где царит криминальная атмосфера. Зрителям обещают жестокое и мрачное кино. Авторы вдохновлялись сюжетами фильмов Мартина Скорсезе, вышедших в те времена («Таксист», «Бешеный бык», «Король комедии»).

Компанию Фениксу составят Роберт Де Ниро, Зази Битц, Фрэнсис Конрой, Джош Пэйс и Марк Марон. Согласно THR, Томаса Уэйна вместо отказавшегося от роли Алека Болдуина воплотит Бретт Каллен.

Премьера «Джокера» намечена на 4 октября 2019 года.
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