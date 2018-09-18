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Фестиваль «Евразийский мост» откроется «Вечной жизнью Александра Христофорова»

18 сентября
2018 год

Новости кино >>
18 сентября 2018
Международный кинофестиваль «Евразийский мост», который с 21 по 25 сентября уже в третий раз пройдет в Ялте, объявил программу. Фильмом открытия станет лента Евгения Шелякина «Вечная жизнь Александра Христофорова», главную роль в которой сыграл Алексей Гуськов. Закрывать смотр будет фильм Александра Велединского «В Кейптаунском порту».

Фестиваль «Евразийский мост» откроется «Вечной жизнью Александра Христофорова»
фото: Кадр из фильма "Вечная жизнь Александра Христофорова"/пресс-служба фестиваля "Евразийский мост"

В конкурсе игрового кино будет представлено восемь фильмов: болгарский «Вездесущий», французская «Вечеринка окончена», корейское «Взросление», индийская «Любовь и Шукла», испанская «Мисс Дали», копродукция Боснии и Герцеговины, Черногории, Сербии, Швеции и Великобритании «Границы дождя», российская лента «У ангела ангина» Оксаны Карас и последняя работа Веры Глаголевой «Не чужие». В программе документального кино заявлено девять фильмов, в числе которых отечественные ленты «Феномен Этигэлова. Загадка бурятского ламы» Елены Демидовой, «Хочу служить» Анджея Петраса, «Возвращение гения» Андрея Новоселова и копродукция Франции и России «Альбатрос. Русская киностудия в Париже».

«Программа фестиваля «Евразийский мост» в этом году несет на себе отпечаток не только общих проблем взаимодействия культур Европы и Азии, но и вполне конкретных коллизий прошлого и настоящего, которые, что важно подчеркнуть, раскрываются кинематографистами в разных жанрах и художественных формах. При этом Крым и Ялта, их история и современность, остаются в центре внимания и составителей программ, и, будем надеяться, местных зрителей и гостей и участников нашего еще молодого фестиваля», – цитирует пресс-служба смотра слова программного директора фестиваля Кирилла Разлогова.

Оценивать конкурс игрового кино будет жюри в составе режиссера Рашида Маликова и актрис Алены Бабенко и Ани Пенчевой, а лучший документальный фильм выберут оператор и режиссер Сергей Мокрицкий, экс-глава международного департамента Финского фонда кино и директор культурного центра Финляндии в Санкт-Петербурге Кирси Тюккюляйнен и профессор русского языка и литературы в Национальном университете Кёнсандо, киновед Хонг Санву.

Помимо конкурсных показов в Ялте также продемонстрируют новые отечественные и зарубежные картины. Так, в программе «Панорама» будут показаны фильмы «Крымский мост. Сделано с любовью!» Тиграна Кеосаяна, «Непрощенный» Сарика Андреасяна, «Последнее испытание» Алексея Петрухина, «Мотылек» Михаэля Ноера, «Букшоп» Изабель Койшет, «Умри, Джульетта!» Макса Шабалина.

Также в этом году на фестивале будет отдельная программа, посвященная памяти Станислава Говорухина, в рамках которой зрители увидят фильмы, снятые именно в Крыму: «Пираты XX века», где Говорухин был сценаристом, «Асса», в которой он сыграл главную роль, и «Пассажирка», где он выступил в качестве режиссера.

Фестиваль «Евразийский мост» впервые прошел в 2016 году. Идея его создания принадлежит режиссеру Никите Михалкову. Президентами фестиваля являются сценарист и режиссер Виктор Мережко и министр культуры Республики Крым Арина Новосельская.
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персоны
Сарик АндреасянАлёна БабенкоАлександр ВелединскийВера ГлаголеваСтанислав ГоворухинАлексей ГуськовЕлена Демидова (II)Оксана КарасТигран КеосаянИзабель КойшетРашид МаликовВиктор МережкоНикита МихалковСергей МокрицкийАня ПенчеваАнджей ПетрасАлексей ПетрухинМаксим ШабалинЕвгений Шелякин
фильмы
АссаВ Кейптаунском портуВечная жизнь Александра ХристофороваКрымский мост. Сделано с любовью!МотылёкНе чужиеНепрощённыйПассажиркаПираты XX векаПоследнее испытаниеУ ангела ангина

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