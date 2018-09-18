Фестиваль «Евразийский мост» откроется «Вечной жизнью Александра Христофорова»

фото: Кадр из фильма "Вечная жизнь Александра Христофорова"/пресс-служба фестиваля "Евразийский мост"
В конкурсе игрового кино будет представлено восемь фильмов: болгарский «Вездесущий», французская «Вечеринка окончена», корейское «Взросление», индийская «Любовь и Шукла», испанская «Мисс Дали», копродукция Боснии и Герцеговины, Черногории, Сербии, Швеции и Великобритании «Границы дождя», российская лента «У ангела ангина» Оксаны Карас и последняя работа Веры Глаголевой «Не чужие». В программе документального кино заявлено девять фильмов, в числе которых отечественные ленты «Феномен Этигэлова. Загадка бурятского ламы» Елены Демидовой, «Хочу служить» Анджея Петраса, «Возвращение гения» Андрея Новоселова и копродукция Франции и России «Альбатрос. Русская киностудия в Париже».
«Программа фестиваля «Евразийский мост» в этом году несет на себе отпечаток не только общих проблем взаимодействия культур Европы и Азии, но и вполне конкретных коллизий прошлого и настоящего, которые, что важно подчеркнуть, раскрываются кинематографистами в разных жанрах и художественных формах. При этом Крым и Ялта, их история и современность, остаются в центре внимания и составителей программ, и, будем надеяться, местных зрителей и гостей и участников нашего еще молодого фестиваля», – цитирует пресс-служба смотра слова программного директора фестиваля Кирилла Разлогова.
Оценивать конкурс игрового кино будет жюри в составе режиссера Рашида Маликова и актрис Алены Бабенко и Ани Пенчевой, а лучший документальный фильм выберут оператор и режиссер Сергей Мокрицкий, экс-глава международного департамента Финского фонда кино и директор культурного центра Финляндии в Санкт-Петербурге Кирси Тюккюляйнен и профессор русского языка и литературы в Национальном университете Кёнсандо, киновед Хонг Санву.
Также в этом году на фестивале будет отдельная программа, посвященная памяти Станислава Говорухина, в рамках которой зрители увидят фильмы, снятые именно в Крыму: «Пираты XX века», где Говорухин был сценаристом, «Асса», в которой он сыграл главную роль, и «Пассажирка», где он выступил в качестве режиссера.
Фестиваль «Евразийский мост» впервые прошел в 2016 году. Идея его создания принадлежит режиссеру Никите Михалкову. Президентами фестиваля являются сценарист и режиссер Виктор Мережко и министр культуры Республики Крым Арина Новосельская.
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