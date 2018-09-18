Жюри кинофестиваля «Движение» осталось без председателя

Национальный кинофестиваль дебютов «Движение
», который уже в шестой раз пройдет с 26 по 30 сентября в Омске, в этом году решил обойтись без председателя жюри основного конкурса. Победителей смотра на равных будут выбирать успешные женщины, работающие в отечественном кино.
«Определить победителей мы впервые в истории отечественного фестивального движения предложили жюри, полностью состоящему из блистательных и успешных женщин, подлинных профессионалов российского кинематографа. Этим мы хотим подчеркнуть важность вклада женщин в российское кино, стремительно меняющееся сегодня благодаря массовому приходу девушек в самые разные кинематографические профессии. Впервые у нашего жюри не будет председателя, или можно сказать, будет сразу пять председательниц, которые вынесут решение, призвав на помощь всю свою женскую мудрость и доброжелательность
», – цитирует пресс-служба смотра слова программного директора Стаса Тыркина.
Так, в жюри основной программы вошли продюсер киностудии «Рок» Кира Саксаганская
, актриса Ксения Кутепова
, режиссер Нигина Сайфуллаева
, сценарист и режиссер Алена Званцова
и отборщик по России и странам Восточной Европы «Двухнедельника режиссеров» Каннского фестиваля и фестиваля в Пиньяо (Китай), доцент Болонского университета Алена Шумакова
.
Ранее было объявлено
, что в главном конкурсе «Движения» будет представлено семь картин, в том числе фильмы открытия и закрытия. Первым будет «Юморист
» Михаила Идова
, а вторым – «Без меня
» Кирилла Плетнева
. Кроме них в конкурсе «Движения» также покажут ленту выпускницы мастерской братьев Коттов
во ВГИКе Лизы Болычевой «Нариман и его братья»
, этническую драму Елизаветы Стишовой
«Сулейман гора
», черную комедию Андрея Вальдберга «Место!»
, документальный фильм о войне в Донбассе «Своя республика
» Алены Полуниной
и первый сериал Жоры Крыжовникова
«Звоните ДиКаприо
».
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