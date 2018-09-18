Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Жюри кинофестиваля «Движение» осталось без председателя

18 сентября
2018 год

Новости кино >>
18 сентября 2018
Национальный кинофестиваль дебютов «Движение», который уже в шестой раз пройдет с 26 по 30 сентября в Омске, в этом году решил обойтись без председателя жюри основного конкурса. Победителей смотра на равных будут выбирать успешные женщины, работающие в отечественном кино.

Жюри кинофестиваля «Движение» осталось без председателя

«Определить победителей мы впервые в истории отечественного фестивального движения предложили жюри, полностью состоящему из блистательных и успешных женщин, подлинных профессионалов российского кинематографа. Этим мы хотим подчеркнуть важность вклада женщин в российское кино, стремительно меняющееся сегодня благодаря массовому приходу девушек в самые разные кинематографические профессии. Впервые у нашего жюри не будет председателя, или можно сказать, будет сразу пять председательниц, которые вынесут решение, призвав на помощь всю свою женскую мудрость и доброжелательность», – цитирует пресс-служба смотра слова программного директора Стаса Тыркина.

Так, в жюри основной программы вошли продюсер киностудии «Рок» Кира Саксаганская, актриса Ксения Кутепова, режиссер Нигина Сайфуллаева, сценарист и режиссер Алена Званцова и отборщик по России и странам Восточной Европы «Двухнедельника режиссеров» Каннского фестиваля и фестиваля в Пиньяо (Китай), доцент Болонского университета Алена Шумакова.

Ранее было объявлено, что в главном конкурсе «Движения» будет представлено семь картин, в том числе фильмы открытия и закрытия. Первым будет «Юморист» Михаила Идова, а вторым – «Без меня» Кирилла Плетнева. Кроме них в конкурсе «Движения» также покажут ленту выпускницы мастерской братьев Коттов во ВГИКе Лизы Болычевой «Нариман и его братья», этническую драму Елизаветы Стишовой «Сулейман гора», черную комедию Андрея Вальдберга «Место!», документальный фильм о войне в Донбассе «Своя республика» Алены Полуниной и первый сериал Жоры Крыжовникова «Звоните ДиКаприо».
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Петр Буслов и Алексей Макаров выберут лучшие короткометражки «Движения»
Поиск по меткам
ЖенщиныКинофестиваль «Движение»Российские фильмы
персоны
Алёна ЗванцоваМихаил ИдовАлександр КоттВладимир КоттЖора КрыжовниковКсения КутеповаКирилл ПлетнёвНигина СайфуллаеваКира СаксаганскаяЕлизавета Стишова
фильмы
Без меняЗвоните ДиКаприо!Сулейман гора

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Михаил Луконин
16 сентября погиб в ДТП певец Михаил Луконин.
Ирина Бессарабова
15 сентября скончалась режиссер-документалист Ирина Бессарабова.
Рафик Сабиров
13 сентября ушёл из жизни актёр Рафик Сабиров.
Роман Баскин
13 сентября ушёл из жизни актёр, режиссёр Роман Баскин.
Михаил Асафов
13 сентября ушёл из жизни актёр Михаил Асафов.

День рождения >>

Михаил Бабичев
Андрей Гусев (III)
Вячеслав Довженко
Ирина Домнинская
Вера Ивлева
Ирэна Морозова
Алла Покровская
Ольга Сёмина
Михаил Филипчук
Россано Брацци
Джеймс Гандольфини
Грета Гарбо
Джеймс Марсден
Ханна Польк
Джек Уорден
Франко Франки
все родившиеся 18 сентября >>

Афиша кино >>

Доминика
драма, комедия
Россия, 2018
Проклятие монахини
мистика, триллер, фильм ужасов
Румыния, США, 2018
Агент Джонни Инглиш 3.0
комедия, шпионский фильм
Великобритания, США, Франция, 2018
Бои без правил
биография, боевик, криминальный фильм
Великобритания, Камбоджа, Китай, США, Франция, 2017
Закону тут не место
комедия
Италия, 2017
Лондонские поля
детектив, криминальный фильм, триллер
Великобритания, США, 2018
Мария до Каллас
биография, музыкальный фильм
Франция, 2017
Панды
фильм о животных
США, 2018
Простая просьба
криминальный фильм, мистика, триллер
США, 2018
Храброе сердце. Заговор в королевстве
приключения, семейное кино, фэнтези
Германия, 2017
Девица
вестерн, драма, комедия, трагикомедия
США, 2018
Счастья! Здоровья!
комедия
Россия, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью