Константин Богомолов продолжает съемки своего дебютного сериала

«Я стараюсь повысить свой профессиональный уровень. Мне всегда было интересно кино- и телепроизводство. Я не делаю различий между полнометражным кино и сериальной продукцией. Сейчас для меня это сферы наращивания своих профессиональных возможностей, и я максимально вкладываюсь в это дело. Я с интересом отношусь к миру поп-культуры и миру гламура. Мне кажется, это очень интересный океан. И, что-то в нем понимая, мне комфортно работать с этим материалом», — цитирует пресс-служба слова режиссера Константина Богомолова.
Генеральными продюсерами проекта выступают Денис Жалинский, Виталий Шляппо, Алексей Троцюк и Эдуард Илоян. По словам последнего, в «Содержанках» есть «очень глубокий сценарий, в котором, кроме закулисья светской жизни и изнанки гламурной тусовки, ярко выражены детективная интрига и моральная составляющая».
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