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Константин Богомолов продолжает съемки своего дебютного сериала

18 сентября
2018 год

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18 сентября 2018
Известный театральный режиссер Константин Богомолов продолжает в Москве съемки своего дебютного сериала «Содержанки», о котором мы рассказывали по итогам фестиваля «Пилот». Премьера сериала состоится в первой половине 2019 года на Start.ru, сообщает пресс-служба видеосервиса.

Константин Богомолов продолжает съемки своего дебютного сериала
фото: Съемки сериала "Содержанки"/Start.ru

Сериал рассказывает о московской светской жизни, куда стремится попасть и амбициозная искусствовед, приехавшая покорять столицу. Однако путь в мир гламура оказывается не таким простым, как кажется на первый взгляд. Главную роль в «Содержанках» исполняет актриса Софья Эрнст, в сериале также играют Ольга Сутулова, Маруся Фомина, Дарья Мороз, Сергей Бурунов, Ирина Старшенбаум, Александр Паль, Петр Скворцов, Александра Ребенок, Сабина Ахмедова, Леонид Бичевин и Роза Хайрулина. В эпизодах задействованы Светлана Бондарчук, Михаил Друян, Вадим Верник и Надежда Оболенцева.

«Я стараюсь повысить свой профессиональный уровень. Мне всегда было интересно кино- и телепроизводство. Я не делаю различий между полнометражным кино и сериальной продукцией. Сейчас для меня это сферы наращивания своих профессиональных возможностей, и я максимально вкладываюсь в это дело. Я с интересом отношусь к миру поп-культуры и миру гламура. Мне кажется, это очень интересный океан. И, что-то в нем понимая, мне комфортно работать с этим материалом», — цитирует пресс-служба слова режиссера Константина Богомолова.

Генеральными продюсерами проекта выступают Денис Жалинский, Виталий Шляппо, Алексей Троцюк и Эдуард Илоян. По словам последнего, в «Содержанках» есть «очень глубокий сценарий, в котором, кроме закулисья светской жизни и изнанки гламурной тусовки, ярко выражены детективная интрига и моральная составляющая».
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Константин Богомолов продолжает съемки своего дебютного сериала фотографии
Константин Богомолов продолжает съемки своего дебютного сериала фотографии
Константин Богомолов продолжает съемки своего дебютного сериала фотографии
Константин Богомолов продолжает съемки своего дебютного сериала фотографии
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