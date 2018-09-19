Бри Ларсон защищает Землю в галактической войне

В сети появился первый трейлер нового кинокомикса «Капитан Марвел»
режиссеров Анны Боуден
и Райана Флека
.
По сюжету после столкновения с враждующими инопланетными расами пилот военно-воздушных сил Кэрол Дэнверс обретает суперсилу и становится неуязвимой. Героине предстоит совладать со своими новыми способностями, чтобы противостоять могущественному врагу.
Главные роли в картине исполнили Бри Ларсон
, Джуд Лоу
, Бен Мендельсон
, Ли Пейс
, Сэмюэл Л. Джексон
, Джемма Чэн
, Кеннет Митчелл
, Кларк Грегг
, Джимон Хонсу
и другие.
В российский прокат блокбастер «Капитан Марвел»
выйдет 7 марта 2019 года.
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