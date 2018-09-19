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Бри Ларсон защищает Землю в галактической войне

19 сентября
2018 год

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19 сентября 2018
В сети появился первый трейлер нового кинокомикса «Капитан Марвел» режиссеров Анны Боуден и Райана Флека.


По сюжету после столкновения с враждующими инопланетными расами пилот военно-воздушных сил Кэрол Дэнверс обретает суперсилу и становится неуязвимой. Героине предстоит совладать со своими новыми способностями, чтобы противостоять могущественному врагу.

Главные роли в картине исполнили Бри Ларсон, Джуд Лоу, Бен Мендельсон, Ли Пейс, Сэмюэл Л. Джексон, Джемма Чэн, Кеннет Митчелл, Кларк Грегг, Джимон Хонсу и другие.

В российский прокат блокбастер «Капитан Марвел» выйдет 7 марта 2019 года.
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Бри Ларсон защищает Землю в галактической войне фотографии
Бри Ларсон защищает Землю в галактической войне фотографии
Бри Ларсон защищает Землю в галактической войне фотографии
Бри Ларсон защищает Землю в галактической войне фотографии
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