Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Джереми Айронсу исполнилось 70 лет

19 сентября
2018 год

Новости кино >>
19 сентября 2018
Сегодня, 19 сентября, исполнилось 70 лет выдающемуся британскому актёру кино, телевидения и театра Джереми Айронсу.

Джереми Айронсу исполнилось 70 лет

Джереми Джон Айронс родился 19 сентября 1948 года в Коуэсе. Кино и театр для выросшего на маленьком острове Уайт мальчика были редким праздником, ради которого надо было пересекать пролив. Может быть, поэтому, окончив школу, Айронс в 18 лет начал работать в театре в качестве ассистента заведующего сценической частью, в чьи обязанности входило, главным образом, подметать сцену. Затем он поступил на актерские курсы при бристольском «Олд Вике» и со временем стал членом труппы.

На телевидении дебютировал в 1971-м, сыграв в сериале «Соперники Шерлока Холмса», а кинодебют мастера состоялся в 1980-м, когда он уже выступал в Лондоне. Херберт Росс доверил ему небольшую роль Михаила Фокина в биографической картине «Нижинский». Затем последовали экранизации романов «Возвращение в Брайдсхед» Ивлина Во и «Женщина французского лейтенанта» Джона Фаулза, благодаря которым актёр проснулся знаменитым. Успех закрепили роли в киноадаптациях пьесы Гарольда Пинтера «Предательство» и первой книги эпопеи Марселя Пруста, чью постановку осуществил Фолькер Шлёндорф под названием «Любовь Свана».

«Связанные насмерть»

На счету мастера более 90 ролей в кино и на телевидении. В частности, он воплотил запоминающиеся образы Новака в «Лунном свете» Ежи Сколимовски, отца Гэбриэла в «Миссии» Роланда Жоффе, Беверли и Эллиота в «Связанных насмерть» Дэвида Кроненберга, Клауса фон Бюлофа в «Изнанке судьбы» Барбе Шрёдера, Франца Кафки в «Кафке» Стивена Содерберга, Стивена Флеминга в «Ущербе» Луи Маля, Эстебана в «Доме духов» Билле Аугуста, Рене Галлимара в «М. Баттерфляй» всё того же Кроненберга, Алекса в «Ускользающей красоте» Бернардо Бертолуччи, Гумберта Гумберта в «Лолите» Эдриана Лайна, Кингсли Стюарта во «Внутренней империи» Дэвида Линча, Родриго Борджиа в сериале «Борджиа», Энтони Рояла в «Высотке» Бена Уитли и многие другие.

Айронс женат вторым браком на актрисе Шинед Кьюсак и живёт в окрестностях Оксфорда. Обладатель 29 наград, среди которых особое место занимают «Оскар», «Золотой глобус», «Эмми» и «Тони».
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Джереми Айронс попал во вселенную «Хранителей»
Поиск по меткам
Американское киноБританское киноВеликие актерыДень рождения
персоны
Джереми АйронсШинед Кьюсак
фильмы
А теперь, дамы и господа...БорджиаБэтмен против Супермена: На заре справедливостиВенецианский купецВнутренняя империяВозвращение в БрайдсхедВысоткаДом духовЕлизавета IЖенщина французского лейтенантаИзнанка судьбыКазановаКаллас навсегдаКафкаКрасный воробейКредо убийцыКрепкий орешек 3ЛолитаЛунный светЛюбовь СванаМ. БаттерфляйМашина времениМиссияНижинскийПредательствоПрекрасные созданияПустая корона: Война Алой и Белой розыСвязанные насмертьУскользающая красотаУщербЦарство небесноеЧеловек в железной маскеЭрагон

фотографии >>
Джереми Айронсу исполнилось 70 лет фотографии
Джереми Айронсу исполнилось 70 лет фотографии
Джереми Айронсу исполнилось 70 лет фотографии
Джереми Айронсу исполнилось 70 лет фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Михаил Луконин
16 сентября погиб в ДТП певец Михаил Луконин.
Ирина Бессарабова
15 сентября скончалась режиссер-документалист Ирина Бессарабова.
Рафик Сабиров
13 сентября ушёл из жизни актёр Рафик Сабиров.
Роман Баскин
13 сентября ушёл из жизни актёр, режиссёр Роман Баскин.
Михаил Асафов
13 сентября ушёл из жизни актёр Михаил Асафов.

День рождения >>

Виктор Андриенко
Борис Галкин
Илья Глинников
Анастасия Мельникова
Дмитрий Мухамадеев
Андрей Носков
Вера Пашенная
Александр Плотников
Александр Продан
Джереми Айронс
Вилли Биргель
Кевин Зегерс
Дэвид МакКаллум
Алессандра Мартинес
Марианджела Мелато
Гражина Шаполовская
все родившиеся 19 сентября >>

Афиша кино >>

Доминика
драма, комедия
Россия, 2018
Проклятие монахини
мистика, триллер, фильм ужасов
Румыния, США, 2018
Агент Джонни Инглиш 3.0
комедия, шпионский фильм
Великобритания, США, Франция, 2018
Бои без правил
биография, боевик, криминальный фильм
Великобритания, Камбоджа, Китай, США, Франция, 2017
Закону тут не место
комедия
Италия, 2017
Лондонские поля
детектив, криминальный фильм, триллер
Великобритания, США, 2018
Мария до Каллас
биография, музыкальный фильм
Франция, 2017
Панды
фильм о животных
США, 2018
Простая просьба
криминальный фильм, мистика, триллер
США, 2018
Храброе сердце. Заговор в королевстве
приключения, семейное кино, фэнтези
Германия, 2017
Девица
вестерн, драма, комедия, трагикомедия
США, 2018
Счастья! Здоровья!
комедия
Россия, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью