Джереми Айронсу исполнилось 70 лет

Сегодня, 19 сентября
, исполнилось 70
лет выдающемуся британскому актёру кино, телевидения и театра Джереми Айронсу
.
Джереми Джон Айронс
родился 19 сентября 1948
года в Коуэсе. Кино и театр для выросшего на маленьком острове Уайт мальчика были редким праздником, ради которого надо было пересекать пролив. Может быть, поэтому, окончив школу, Айронс в 18 лет начал работать в театре в качестве ассистента заведующего сценической частью, в чьи обязанности входило, главным образом, подметать сцену. Затем он поступил на актерские курсы при бристольском «Олд Вике»
и со временем стал членом труппы.
На телевидении дебютировал в 1971-м, сыграв в сериале «Соперники Шерлока Холмса»
, а кинодебют мастера состоялся в 1980-м, когда он уже выступал в Лондоне. Херберт Росс
доверил ему небольшую роль Михаила Фокина в биографической картине «Нижинский»
. Затем последовали экранизации романов «Возвращение в Брайдсхед» Ивлина Во
и «Женщина французского лейтенанта» Джона Фаулза
, благодаря которым актёр проснулся знаменитым. Успех закрепили роли в киноадаптациях пьесы Гарольда Пинтера «Предательство»
и первой книги эпопеи Марселя Пруста
, чью постановку осуществил Фолькер Шлёндорф
под названием «Любовь Свана»
.
На счету мастера более 90
ролей в кино и на телевидении. В частности, он воплотил запоминающиеся образы Новака в «Лунном свете» Ежи Сколимовски
, отца Гэбриэла в «Миссии» Роланда Жоффе
, Беверли и Эллиота в «Связанных насмерть» Дэвида Кроненберга
, Клауса фон Бюлофа в «Изнанке судьбы» Барбе Шрёдера
, Франца Кафки в «Кафке» Стивена Содерберга
, Стивена Флеминга в «Ущербе» Луи Маля
, Эстебана в «Доме духов» Билле Аугуста
, Рене Галлимара в «М. Баттерфляй»
всё того же Кроненберга
, Алекса в «Ускользающей красоте» Бернардо Бертолуччи
, Гумберта Гумберта в «Лолите» Эдриана Лайна
, Кингсли Стюарта во «Внутренней империи» Дэвида Линча
, Родриго Борджиа в сериале «Борджиа»
, Энтони Рояла в «Высотке» Бена Уитли
и многие другие.
Айронс женат вторым браком на актрисе Шинед Кьюсак
и живёт в окрестностях Оксфорда. Обладатель 29
наград, среди которых особое место занимают «Оскар», «Золотой глобус», «Эмми» и «Тони».
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