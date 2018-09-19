Вологодская область будет компенсировать затраты на съёмки

Вологодская область стала пятым по счёту регионом России, где кинокомпании могут претендовать на финансовую поддержку, сообщает пресс-служба Ассоциации продюсеров кино и телевидения, реализующей проект «Кино России»
совместно с Агентством стратегических инициатив и при активной поддержке Фонда кино.
Соответствующее соглашение в рамках Санкт-Петербургского международного Контент Форума и выставки «Кино Экспо» подписали заместитель губернатора региона Олег Васильев
и председатель правления АПКиТ Сергей Сельянов
. Документ предполагает создание кинокомиссии, которая будет помогать кинокомпаниям в организации и проведении съёмок на территории Вологодской области. Также, начиная с 2019 года, из её бюджета станет компенсироваться часть затрат на съёмки – до 20
%.
«Вологодская область проект "Кино России" и своё участие в нём рассматривает как один из серьёзных элементов инвестиционной и туристической привлекательности региона, –
отмечает Олег Васильев. – Учитывая, что туризм определён как одна из стратегических отраслей экономики области, привлечение на Вологодчину серьёзных проектов кино- и телеиндустрии становится приоритетом в деятельности органов власти. Мы будем создавать максимально благоприятные условия кинокомпаниям, которые готовы придти в Вологодскую область как надёжные партнёры. Именно поэтому губернатором Олегом Кувшинниковым было принято решение о создании кинокомиссии и запуске технологии "рибейта", начиная с 1 января 2019 года. Безусловно, в Вологодской области пока нет такой сильной профессиональной базы для киноиндустрии как в традиционных "киношных" регионах. Однако опыт организации и проведения крупных, в том числе мультиформатных проектов у нас огромный и успешный. Партнёром правительства области в вопросах поддержки кинопроизводства на территории региона выступает общественная организация "Фонд кино Вологодской области"».
В настоящий момент возмещают часть средств, затраченных на производство теле- и кинопродукции, Калининградская и Ульяновская области, а также Приморский край. В августе к ним добавилась Новгородская область – размер компенсаций составляет до 20% от суммы затрат, с 2019 года в бюджете закладывается 20 млн рублей.
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