Брайан Сингер заинтересовался «Рыжей Соней»

Брайан Сингер
планирует поставить новую версию «Рыжей Сони»
для Millennium Films, уверяет THR
.
Над сценарием будущей картины работает Эшли Миллер
. Продюсерами числятся Ави Лернер
, Джо Гатта
, Марк Кантон
и Кортни Соломон
. В качестве исполнительных продюсеров заняты Боаз Дэвидсон
, Тревор Шорт
, Криста Кемпбелл
, Джон Томпсон
, Лати Гробман
, Скотт Кэрол
и Люк Либерман
.
Соня появилась на свет в 70-х, как один из персонажей комиксов про Конана-варвара. В 1985 году Бриджитт Нилсен
сыграла титульную героиню в картине Ричарда Флейшера
, где ей составил компанию Арнольд Шварценеггер
. Десять лет назад Саймон Уэст
и Роберт Родригес
планировали создать ремейк с Роуз Макгоуэн
в заглавной роли, но от их идеи осталась только пара постеров.
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