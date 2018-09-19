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Брайан Сингер заинтересовался «Рыжей Соней»

19 сентября
2018 год

Новости кино >>
19 сентября 2018
Брайан Сингер планирует поставить новую версию «Рыжей Сони» для Millennium Films, уверяет THR.

Брайан Сингер заинтересовался «Рыжей Соней»
фото: hbpo.co

Над сценарием будущей картины работает Эшли Миллер. Продюсерами числятся Ави Лернер, Джо Гатта, Марк Кантон и Кортни Соломон. В качестве исполнительных продюсеров заняты Боаз Дэвидсон, Тревор Шорт, Криста Кемпбелл, Джон Томпсон, Лати Гробман, Скотт Кэрол и Люк Либерман.

Соня появилась на свет в 70-х, как один из персонажей комиксов про Конана-варвара. В 1985 году Бриджитт Нилсен сыграла титульную героиню в картине Ричарда Флейшера, где ей составил компанию Арнольд Шварценеггер. Десять лет назад Саймон Уэст и Роберт Родригес планировали создать ремейк с Роуз Макгоуэн в заглавной роли, но от их идеи осталась только пара постеров.
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