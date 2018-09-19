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Сергей Гармаш оказался давно потерянным отцом

19 сентября
2018 год

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19 сентября 2018
Кино-театр.ру представляет трейлер мелодрамы «Два билета домой» режиссера Дмитрия Месхиева. Картина стала сценарным дебютом Сергея Гармаша.


В центре сюжета - Люба Васнецова, которая живет в провинциальном интернате, мечтает поскорее его закончить, уехать в Санкт-Петербург и стать стюардессой. Будущее кажется прекрасным - после окончания интерната ей вручат ключи от квартиры, впереди новая жизнь. Но в день своего выпускного она узнает, что ее отец жив, а не погиб, как ей рассказывали раньше. Потрясенная девушка решает его найти.

Главные роли в фильме исполнили Сергей Гармаш, Мария Скуратова, Камиль Хардин, Евгений Ткачук, Наталья Суркова, Ирина Рахманова, Ирина Розанова и Виктория Плоп.

«Несколько лет назад Сергей Гармаш рассказал мне очень коротко, буквально в двух словах, идею фильма и сюжет, - говорит Дмитрий Месхиев. - Мне понравилось, и я предложил написать совместный сценарий. Так всё и закрутилось. Писали мы полтора года, привлекли ещё третьего соавтора – Марию Ошмянскую. Переписывали, пока не началась выкристаллизовалась история... Я хотел сделать фильм про милосердие, про всепоглощающее желание любого человека иметь рядом близких людей».

Премьера ленты «Два билета домой» состоялась на 29-ом российском кинофестивале «Кинотавр». В широкий прокат фильм выйдет 25 октября 2018 года.
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Сергей Гармаш оказался давно потерянным отцом фотографии
Сергей Гармаш оказался давно потерянным отцом фотографии
Сергей Гармаш оказался давно потерянным отцом фотографии
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