Сергей Гармаш оказался давно потерянным отцом

Кино-театр.ру представляет трейлер мелодрамы «Два билета домой»
режиссера Дмитрия Месхиева
. Картина стала сценарным дебютом Сергея Гармаша
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В центре сюжета - Люба Васнецова, которая живет в провинциальном интернате, мечтает поскорее его закончить, уехать в Санкт-Петербург и стать стюардессой. Будущее кажется прекрасным - после окончания интерната ей вручат ключи от квартиры, впереди новая жизнь. Но в день своего выпускного она узнает, что ее отец жив, а не погиб, как ей рассказывали раньше. Потрясенная девушка решает его найти.
Главные роли в фильме исполнили Сергей Гармаш, Мария Скуратова
, Камиль Хардин
, Евгений Ткачук
, Наталья Суркова
, Ирина Рахманова
, Ирина Розанова
и Виктория Плоп
.
«Несколько лет назад Сергей Гармаш рассказал мне очень коротко, буквально в двух словах, идею фильма и сюжет
, - говорит Дмитрий Месхиев. - Мне понравилось, и я предложил написать совместный сценарий. Так всё и закрутилось. Писали мы полтора года, привлекли ещё третьего соавтора – Марию Ошмянскую. Переписывали, пока не началась выкристаллизовалась история... Я хотел сделать фильм про милосердие, про всепоглощающее желание любого человека иметь рядом близких людей
».
Премьера ленты «Два билета домой»
состоялась на 29-ом российском кинофестивале «Кинотавр». В широкий прокат фильм выйдет 25 октября 2018 года.
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