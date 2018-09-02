Имельда Стонтон присоединилась к касту полнометражной версии «Аббатства Даунтон»

Режиссером проекта выступит Майкл Энглер. Над картиной будут работать американская кинокомпания Focus Features и британская Carnival Films. Съемки начнутся в скором времени.
Шесть сезонов «Аббатства Даунтона» выходили с 2010 по 2016 годы. Сериал удостоен престижных премий, в числе которых Emmy, «Золотой глобус» и BAFTA.
Действие разворачивается в 1912 году в Англии. Наследник титула графа Грэнтэма, живущего с семьей в своем родовом имении Даунтон, погибает на «Титанике». Семья ожидает, что теперь, когда наследников мужского пола не осталось, владения и капитал перейдут к его старшей дочери. Но граф, отдавший всю свою жизнь поместью, отказывается отстаивать права юной Мэри, считая, что все, включая немалый капитал его жены, должно отойти к наследнику его титула – безвестному дальнему родственнику…
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