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Имельда Стонтон присоединилась к касту полнометражной версии «Аббатства Даунтон»

2 сентября
2018 год

Новости кино >>
2 сентября 2018
Имельда Стонтон, Джеральдина Джеймс и Кейт Филлипс присоединились к актерскому составу полнометражного фильма по мотивам сериала «Аббатство Даунтон». Об этом сообщает издание Deadline.

Также в съемках ленты по сценарию Джулиана Феллоуза примут участие Саймон Джонс, Дэвид Хэйг, Таппенс Мидлтон и Стивен Кэмпбелл Мур. К своим прежним ролям вернутся Мэгги Смит, Мишель Докери и Хью Бонневилль.

Имельда Стонтон присоединилась к касту полнометражной версии «Аббатства Даунтон»
фото: PBS

Режиссером проекта выступит Майкл Энглер. Над картиной будут работать американская кинокомпания Focus Features и британская Carnival Films. Съемки начнутся в скором времени.

Шесть сезонов «Аббатства Даунтона» выходили с 2010 по 2016 годы. Сериал удостоен престижных премий, в числе которых Emmy, «Золотой глобус» и BAFTA.

Действие разворачивается в 1912 году в Англии. Наследник титула графа Грэнтэма, живущего с семьей в своем родовом имении Даунтон, погибает на «Титанике». Семья ожидает, что теперь, когда наследников мужского пола не осталось, владения и капитал перейдут к его старшей дочери. Но граф, отдавший всю свою жизнь поместью, отказывается отстаивать права юной Мэри, считая, что все, включая немалый капитал его жены, должно отойти к наследнику его титула – безвестному дальнему родственнику…
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Хью БонневильДжеральдина ДжеймсСаймон ДжонсМишель ДокериТаппенс МидлтонСтивен Кэмпбелл МурМэгги СмитИмелда СтонтонДжулиан ФеллоузКейт ФилипсДэвид ХэйгМайкл Энглер
фильмы
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