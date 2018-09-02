Блейк Дженнер и Рене Зеллвегер исследуют эффект домино в социальной драме Netflix

Идея картины заключается в том, чтобы показать, как один неприемлемый поступок провоцирует эффект домино и начинает разрушать налаженную жизнь хороших людей. По задумке сценариста и шоураннера проекта Майка Келли, каждый сезон – пока утверждено два – будет посвящен отдельной «морально-нравственной истории».
фото: KIRK EDWARDS
Первый сезон расскажет о паре молодоженов (Дженнер и Леви), которые в надежде спасти свое финансовое положение решают принять опасное предложение от харизматичной и властной Энн (Зеллвегер).
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