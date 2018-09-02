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Блейк Дженнер и Рене Зеллвегер исследуют эффект домино в социальной драме Netflix

2 сентября
2018 год

Новости кино >>
2 сентября 2018
Блейк Дженнер, Джейн Леви и Рене Зеллвегер получили главные роли в первом сезоне социальной драмы Netflix «Что/если». Об этом сообщает издание Deadline.

Идея картины заключается в том, чтобы показать, как один неприемлемый поступок провоцирует эффект домино и начинает разрушать налаженную жизнь хороших людей. По задумке сценариста и шоураннера проекта Майка Келли, каждый сезон – пока утверждено два – будет посвящен отдельной «морально-нравственной истории».

Блейк Дженнер и Рене Зеллвегер исследуют эффект домино в социальной драме Netflix
фото: KIRK EDWARDS

Первый сезон расскажет о паре молодоженов (Дженнер и Леви), которые в надежде спасти свое финансовое положение решают принять опасное предложение от харизматичной и властной Энн (Зеллвегер).

Режиссерское кресло первых двух эпизодов занял Филлип Нойс. Исполнительными продюсерами выступят Роберт Земекис, Джек Рэпк, Чарльз Ровен, Алекс Гартнер и Мелисса Лой.
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Рене ЗеллвегерРоберт ЗемекисДжейн ЛевиФиллип НойсЧарлз Роувен

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