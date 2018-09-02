10 лет длиною в дружбу: съемки сериала «СССР»

Режиссер Алексей Рудаков продолжает работу над 12-серийным проектом «СССР», рассказывающем о четырех друзьях, которым предстоит сохранить дружбу на фоне стремительно меняющейся в 1980-е огромной страны. Производством сериала занимается компания «Марс Медиа», сценарий саги, события которой охватывают десятилетие, написали Марина и Сергей Дяченко, а главные роли сыграли актеры Илья Малаков, Филипп Бледный, Алексей Веселкин и Самвел Тадевосян. Кино-театр.ру побывал на съемочной площадке проекта и узнал, как молодым актерам далось погружение в 1980-е, испытывает ли режиссер ностальгию по советскому прошлому и как художнику-постановщику удалось восстановить эту не такую уж далекую эпоху.
фото: Съемки сериала "СССР"/"Марс Медиа"
В центре истории четыре друга, первые буквы имен которых в точности повторяют аббревиатуру СССР. Серьезный Сергей (Илья Малаков) – сын крупного партийного работника, готовый пойти по стопам отца. Скромный Семен (Алексей Веселкин-мл.) – мальчик из интеллигентной еврейской семьи, который в эпоху перемен задумается об эмиграции. Романтичный Самвел (Самвел Тадевосян), прибывший в Москву из Ленинакана в надежде стать художником и встретивший в столице свою любовь – Веру, сестру Сергея. Предприимчивый Рома (Филипп Бледный), выходец из Полтавы, после несчастной любви пытающийся всеми силами задержаться в стремительно меняющейся столице. Ребят объединяет дружба, проходящая сквозь десятилетие, и множество других героев, главная из которых эффектная и заряжающая ребят энергией Женя (Аглая Шиловская), будущий театральный режиссер.
«Главная причина, почему я захотел снимать этот сериал, – теплая волна ностальгии по тому времени. Это и про мою молодость, и про ту жизнь, которая была прожита. Она узнаваема и очень хорошо написана», – говорит режиссер Алексей Юдаков.
Он отмечает, что молодым актерам приходилось все подробно рассказывать, показывать хронику того времени, которое они по причине возраста не застали. Кроме того, он попросил актеров посмотреть фильмы 1960-х – по мнению Юдакова, именно они лучше всего передают «приподнятое романтичное настроение», которое хотелось задать в начале будущего сериала «СССР».
фото: Съемки сериала "СССР"/"Марс Медиа"
«Мы впервые встретились с ребятами у меня в квартире, когда собрались посмотреть фильм «Мне 20 лет». Мы смотрели его, шутили, сближались, общались, отмечали настроение времени. В той эпохе, о которой рассказывает наш сериал, были и отрицательные моменты – границы, запреты, но были и положительные – это единство, дружба народов, романтика общения», – рассказывает Алексей Веселкин-мл.
О 1980-х актеру рассказывал папа, Алексей признается, что по сути сейчас и играет «папин возраст» – даже прическа, говорит, у них похожа. Илья Малаков называет свое участие в этом сериале «подарком родителям», чья молодость как раз и пришлась на то время.
«80-е, о которых мы сейчас снимаем, для меня, с одной стороны, чужды и неизвестны, а с другой – очень интересны, – в свою очередь говорит Филипп Бледный. – Это был такой переломный момент, когда у людей появлялась возможность что-то приобретать, что-то изучить, что-то прочитать, и поэтому на этом перешейке, мне кажется, появлялись самые искренние чувства и желания – когда ты доставал для друзей, для любимых какие-то пластинки, книжки, вещи. Это как раз то, чего в нас нет. В то же время я понимаю, что 80-е для нас романтичны, потому что, переодеваясь в костюмы, мы погружаемся в ту эпоху – вроде бы близкую, но все же очень далекую от нас, потому что есть очень большая разница между Советским Союзом, Россией, в которой мы сейчас живем, и Россией, которую я застал в детстве».
фото: Съемки сериала "СССР"/"Марс Медиа"
Для самого молодого участника команды СССР армянского актера Самвела Тадевосяна, который родился в 1993 году, эта роль – первая в Москве, что, конечно, связывает его и со своим героем, тоже когда-то приехавшим покорять российскую столицу.
«Я ничего не знаю о той эпохе, но посмотрел много хроники, поговорил с людьми, которые жили в те времена. Меня интересовало, как они общались, как смотрели друг на друга, какие у них были мысли, менталитет. Кроме того, что это моя первая роль в Москве и мой герой, которого, кстати, как и меня, зовут Самвел, тоже приезжает в Москву, ничего общего у нас с ним больше нет. Он художник, романтик, живет в палитрах импрессионизма, он влюблен, и эта влюбленность, как красная нить, проходит через историю этого персонажа. Он персонаж очень спорный, у него много проблем в профессии, в том, как он видит свою жизнь и как ее видят другие. Но и другие герои тоже все разные, спорные, только отрицательных или только положительных персонажей у нас, наверное, нет. У каждого – свои проблемы, заботы, свои цели и пути, по которым они идут к их достижению», – отмечает актер.
В сериале будет не только московский период жизни Самвела. Выходец из Армении поедет спасать своих родных во время землетрясения. Съемочная группа уже нашла необходимые локации и отправится в Армению в конце сентября. Все остальное группа снимает по большей части в Москве. Даже для «полтавских» сцен из жизни героя Филиппа Бледного нашли локацию в районе улицы Руставели, а также на почте на улице Бориса Галушкина – там еще сохранились старые телеграфные кабинки.
фото: Съемки сериала "СССР"/"Марс Медиа"
«Всего у нас на сериале около 180 объектов. Это не только дома главных героев, но и всевозможные горкомы, райкомы. Плюс не стоит забывать, что действие нашего сериала охватывает 10 лет, чем и обусловлено столь большое количество объектов», – рассказывает художник-постановщик Татьяна Девирц.
А вот одну из основных площадок – квартиру в высотке на Котельнической набережной, где живет семья Сергея, чей папа (Юрий Цурило) является высокопоставленным партийным функционером – создали в павильоне студии «Амедиа». Многокомнатная квартира продумана до мелочей. Здесь и большая кухня, и комнаты каждого из детей, и рабочий кабинет главы семейства.
«У нас многокомнатная квартира, причем не обычная, а номенклатурного работника. Для гостиной мы собирали мебель, ближе к антиквариату, чтобы показать статус. В этом нам помог склад «Амедиа», где были красивые исторические предметы быта. Но многое и докупали – например, торшеры, лампы, люстры. Кабинет отца сделан в классическом зеленоватом цвете такой же настольной лампы. Повсюду у нас стоят библиотечные шкафы – все герои, кстати, в нашем сериале очень много читают. Спальню Сергея мы решили сделать в холодных голубых тонах, а вот комнату Веры – наоборот в теплом оливковом цвете. У нее много картин, есть этюдник, кисти, краски», – говорит Девирц.
фото: Съемки сериала "СССР"/"Марс Медиа"
Большая часть вещей при этом была куплена на «Авито» – именно там, по признанию художника-постановщика, можно найти различную посуду и вещи для такого советского интерьера.
«Мы столкнулись с тем, что исторический проект сделать проще. Эпоху СССР все помнят и знают, из-за этого с ней работать сложнее: каждый может сказать – такого не было. Так что было непросто, но возможно, так как многие вещи еще сохранились у людей – что-то они нам давали в аренду, что-то мы покупали», – уточняет художник-постановщик.
Съемочной площадкой сериала стала и Красная площадь, где по сюжету четверка главных героев встречается каждый год. Здесь было важно найти ракурсы съемки так, чтобы в кадр максимально не попадали элементы современности. Съемочная группа считает, что им это удалось. Так как действие фильма охватывает десять лет с 1981 по 1991, создатели сериала решили также использовать для «смены» эпох и смену цветов: 80-е будут более «солнечными», а надвигающиеся 90-е – более «серыми» и минималистичными. Кроме того, в картине будет использована и хроника.
фото: Съемки сериала "СССР"/"Марс Медиа"
«Мне кажется большим плюсом, что в сценарии мы ушли от негатива и мусора. Те же 90-е и бандитские разборки у нас появляются только в самом финале. Распад СССР происходит параллельно распаду дружбы, но, в отличие от СССР, наши друзья находят в себе силы удержаться вместе. И да, возможно, эта история получит продолжение и во втором сезоне», – намекает режиссер.
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