Майкл Кейн сыграет в кроссовере «Алисы в Стране чудес» и «Питера Пэна»

Ранее к актерскому составы ленты под названием Come Away присоединились Кларк Питерс и Анна Чэнселлор. Джоли и Ойелоуо предстанут в образе родителей главных героев – Алисы и Питера, которых сыграют Кейра Чанса и Джордан Нэш.
фото: PA/So TV
Сценарий Come Away готовит Марисса Кейт Гудхилл, а за режиссуру возьмется создательница «Храброй сердцем» Бренда Чапмэн. Съемки картины будут проходить на территории Великобритании и в Лос-Анджелесе.
Выяснится, что Питер и Алиса друг другу брат и сестра. После гибели старшего брата в катастрофе они делают всё, чтобы избавить родителей от депрессии. Затем перед героями встаёт выбор – остаться в постылой реальности или же окунуться в выдуманные миры.
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