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Майкл Кейн сыграет в кроссовере «Алисы в Стране чудес» и «Питера Пэна»

2 сентября
2018 год

Новости кино >>
2 сентября 2018
Майкл Кейн, Гугу Эмбата-Ро и Дэвид Гяси составят компанию Анджелине Джоли и и Дэвиду Ойелоуо на съемках кроссовера-приквела «Алисы в Стране чудес» и «Питера Пэна». Об этом сообщает издание Variety.

Ранее к актерскому составы ленты под названием Come Away присоединились Кларк Питерс и Анна Чэнселлор. Джоли и Ойелоуо предстанут в образе родителей главных героев – Алисы и Питера, которых сыграют Кейра Чанса и Джордан Нэш.

Майкл Кейн сыграет в кроссовере «Алисы в Стране чудес» и «Питера Пэна»
фото: PA/So TV

Сценарий Come Away готовит Марисса Кейт Гудхилл, а за режиссуру возьмется создательница «Храброй сердцем» Бренда Чапмэн. Съемки картины будут проходить на территории Великобритании и в Лос-Анджелесе.

Выяснится, что Питер и Алиса друг другу брат и сестра. После гибели старшего брата в катастрофе они делают всё, чтобы избавить родителей от депрессии. Затем перед героями встаёт выбор – остаться в постылой реальности или же окунуться в выдуманные миры.
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Дэвид ГясиАнджелина ДжолиМайкл КейнДэвид ОйелоуоКларк ПитерсАнна Чэнселлор
фильмы
Алиса в стране чудесПитер ПэнХрабрая сердцем

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