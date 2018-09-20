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Артур Смольянинов за взятки попал в «Конную полицию»

20 сентября
2018 год

Новости кино >>
20 сентября 2018
Комедийный сериал «Конная полиция» с Артуром Смольяниновым в главной роли 8 октября выйдет на канале ТНТ, а с 1 октября будет доступен на онлайн-платформе ТНТ-Premier, сообщает пресс-служба телеканала.

Артур Смольянинов за взятки попал в «Конную полицию»

Смольянинов играет опера Сергея Волкова, который брал взятки, крышевал подпольное казино и гонял в нетрезвом виде по городу. Спустив в очередной раз приличную сумму в игровом клубе, он с горя принял чуть больше нормы и совершил ДТП. Увольнение из органов, лишение прав и даже посадка – слишком радикальное наказание для сотрудника полиции, а вот хороший урок с целью перевоспитания – в самый раз. Отсидится, остынет, одумается, перевоспитается и вернется обратно в опера.

Попав в конную полицию, Волков открывает дивный, чудный мир, в котором один за всех и все за одного, а судьба и Родина едины. Правда, в понимании Волкова конная полиция – это пионерлагерь, цирк с конями и парк аттракционов. Он вынужден одновременно разруливать серьезные проблемы из своей прошлой жизни и заниматься, как ему кажется, полнейшей ерундой на новой службе. Но это только на первый взгляд кажется, что конные полицейские гоняют по паркам алкоголиков и желающих облегчиться. На самом же деле здесь все намного серьезнее.

В сериале также сыграли Стася Милославская, Наталия Медведева и Борис Дергачев.
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