Анна Слю и Александр Молочников погрузились в сон

В Москве завершились съемки нового отечественного хоррора от продюсеров «Невесты» Владислава Северцева и Дмитрия Литвинова «Рассвет», главные роли в котором исполняют Оксана Акиньшина, Александр Молочников, Кузьма Котрелев, Анна Слю и дебютантка Александр Дроздова. Незадолго до окончания съемок Кино-театр.ру побывал на площадке и узнал подробности проекта, режиссером которого стал автор клипа «Не Париж» группировки «Ленинград», дебютант в большом кино Павел Сидоров.
фото: Съемки хоррора "Рассвет"/пресс-служба фильма
Огромный комплекс Институт биоорганической химии РАН, расположенный на юго-западе Москвы, на несколько дней превратился в институт сомнологии, где группу людей погружают в осознанный сон. В небольшом конференц-зале установлены кресла, на которых лежат испытуемые – Александр Молочников, Олег Васильков, Александра Дроздова и Анна Слю. По команде «Мотор!» в зал заходят люди в белых халатах, которые погружают актеров в загадочное сновидение.
«Это сеанс групповой терапии, когда несколько человек одновременно погружаются в осознанное сновидение. То есть ты можешь контролировать в нем свои действия и влиять на события, которые там происходят. И когда все эти люди – каждый со своими проблемами – собираются вместе, получается, что это превращается в некую ядерную реакцию, которая выходит из-под контроля», – рассказывает продюсер Владислав Северцев.
фото: Съемки хоррора "Рассвет"/пресс-служба фильма
Сценарий «Рассвета» стал победителем конкурса, который компания «Форс Медиа» проводила уже во второй раз. По словам продюсера, написанный Евгением Колядинцевым текст содержал «интересный концепт и свежий взгляд на хоррор».
«Если наша «Невеста» была такой типичной южной готикой, перенесенной в российские реалии, историей про призраков, то здесь история более современная, она может произойти в наши дни и с любым человеком», – говорит Северцев.
По сюжету «Рассвета», у главной героини при загадочных обстоятельствах погибает брат. Девушку начинают преследовать реалистичные кошмары, и она отправляется в институт сомнологии, где ее вместе с другими пациентами погружают в совместное осознанное сновидение. Но после наступления рассвета они просыпаются в совсем другой реальности, которая оказывается страшнее любого кошмара.
«История с осознанными сновидениями – это не фантазия. С 1970-х этой техникой пользуются как одним из способов лечения психический заболеваний – в США часто используют ее для лечения посттравматического синдрома. Но отношение к этому неоднозначное, потому что кто-то считает, что это хорошее дополнение к стандартной психиатрии, кто-то – что это шарлатанство с непонятным результатом. Мы взяли эту концепцию и постарались посмотреть что будет, если что-то пойдет не так. По большому счету я думаю, что подавляющее большинство людей, идя к любому врачу, боится, что врач ему скажет «завтра вы умрете». И страх перед тем, что с тобой может случиться то, чего ты про себя и не знаешь, он очень хорошо в этой истории работает», – отмечает продюсер.
фото: Съемки хоррора "Рассвет"/пресс-служба фильма
Режиссером картины выступает дебютант Павел Сидоров, до этого снимавший рекламные ролики и клип «Не Париж» группы «Ленинград».
«Я всегда любил смотреть фильмы ужасов, мне казалось, что это очень интересный жанр, в котором есть определенные законы. И как-то я проснулся утром и понял хочу снять полный метр ужасов, начал работать в этом направлении. Нашел Влада, позвонил ему предложил встретиться. Мы встретились и через полтора года все-таки решили снять фильм», – рассказывает Сидоров.
Северцев в свою очередь отмечает, что снимать хорроры в отечественной индустрии умеют немногие, поэтому именно для этого жанра приходится постоянно находить новые лица и экспериментировать. Продюсер при этом рассказывает, что у «Рассвета» будет «относительно холодная картинка – визуально ближе к фильму «Не дыши» Федерико Альвареса.
фото: Съемки хоррора "Рассвет"/пресс-служба фильма
Для актрисы Анны Слю, летом отмеченной наградой фестиваля «Кинотавр» за работу в фильме Ивана И.Твердовского «Подбросы», «Рассвет» – тоже своего рода дебют. До этого актриса в хоррорах не снималась. На съемках, правда, выяснилось, что испугать ее практически невозможно.
«По ходу съемок выяснилось, что я ничего не боюсь, хотя я так никогда о себе не думала. Надеюсь, что нам все-таки удалось создать ощущение страха, в том числе и у моей героини – галеристки, которая страдает, скажем так, раздвоением личности», – говорит Слю.
Для того, чтобы подготовиться к работе, актриса по заданию режиссера пересмотрела все хорроры, хотя вообще не является поклонницей этого жанра. Опять же, потому что испугать ее сложно.
фото: Съемки хоррора "Рассвет"/пресс-служба фильма
«Паша прислал огромный список и того, что визуально ему нравится, что актерски мне надо лично посмотреть. У нас была достаточно большая палитра не только хорроров, что мне лично помогало, когда выяснилось, что я не так чтобы сильно чего-то боюсь. Я, например, третий раз в жизни пересмотрела, хотя мне это тяжело дается, фильм «Рассекая волны» моего любимого режиссера Ларса фон Триера. Это великое кино. Некоторые моменты из него очень помогли передать то самое раздвоение личности», – отмечает актриса.
Она считает, что «Рассвет» будет интересен не только поклонникам жанра, но и всем остальным зрителям.
«Мы же находимся в пограничном состоянии – между сном и реальностью. И любой человек, которому снились сны – приятные или неприятные, неважно – хоть раз испытывал такое, когда ты не понимаешь, проснулся ты или нет, во сне ты находишься или в реальности. Вот в этом фильме ровно такое же состояние», – заключает Анна Слю.
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