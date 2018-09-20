М.Найт Шьямалан представит «Стекло» на российском Comic Con

Режиссер М. Найт Шьямалан
, известный по фильмам «Шестое чувство
», «Визит
» и «Сплит
», представит на выставке Comic Con Russia свою новую работу – комикс-триллер «Стекло
», сообщает пресс-служба компании WDSSPR, которая отвечает за прокат ленты в России.
Гости выставки смогут пообщаться с режиссером в рамках презентации эксклюзивных материалов к новому фильму 6 октября в павильоне №1 выставочного комплекса «Крокус Экспо».
Сюжет «Стекла» разворачивается после финала фильма «Сплит». В поисках встречи с обладающим фантастическими способностями Зверем, Дэвид Данн выходит на след Кевина Крамба. Однако в дело вмешивается Элайджа Прайс, который тщательно хранит секреты Данна и Крамба.
В картине сыграли Брюс Уиллис
, Сэмюэл Л. Джексон
, Джеймс Макэвой
, Аня Тейлор-Джой
, Сара Полсон
и другие. В российский прокат лента выйдет 17 января 2019 года.
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