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М.Найт Шьямалан представит «Стекло» на российском Comic Con

20 сентября
2018 год

Новости кино >>
20 сентября 2018
Режиссер М. Найт Шьямалан, известный по фильмам «Шестое чувство», «Визит» и «Сплит», представит на выставке Comic Con Russia свою новую работу – комикс-триллер «Стекло», сообщает пресс-служба компании WDSSPR, которая отвечает за прокат ленты в России.

М.Найт Шьямалан представит «Стекло» на российском Comic Con

Гости выставки смогут пообщаться с режиссером в рамках презентации эксклюзивных материалов к новому фильму 6 октября в павильоне №1 выставочного комплекса «Крокус Экспо».

Сюжет «Стекла» разворачивается после финала фильма «Сплит». В поисках встречи с обладающим фантастическими способностями Зверем, Дэвид Данн выходит на след Кевина Крамба. Однако в дело вмешивается Элайджа Прайс, который тщательно хранит секреты Данна и Крамба.

В картине сыграли Брюс Уиллис, Сэмюэл Л. Джексон, Джеймс Макэвой, Аня Тейлор-Джой, Сара Полсон и другие. В российский прокат лента выйдет 17 января 2019 года.
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