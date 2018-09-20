Новому «Бонду» наконец нашли режиссера

Для 25-го фильма «бондианы», режиссерское кресло которого в августе покинул Дэнни Бойл
, наконец нашли нового постановщика. Им станет снимавший сериал «Настоящий детектив
» Кэри Фукунага
, сообщается в официальном Twitter
франшизы.
«Мы очень рады работать с Кэри. Его многогранность и новаторство – лучший выбор для следующего приключения Джеймса Бонда
», – отмечают продюсеры ленты Майкл Дж. Уилсон
и Барбара Брокколи
.
Съемки фильма «Бонд 25» начнутся 4 марта 2019 года на британской киностудии Pinewood. Главную роль, как и в предыдущих частях фрашизы, сыграет Дэниэл Крэйг
. Релиз назначен на 14 февраля 2020 года.
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