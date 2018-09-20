Пётр Фёдоров и Алексей Чадов пытаются выжить в жестоком мире будущего.

Кино-театр.ру представляет трейлер фантастического триллера «Аванпост»
режиссера Егора Баранова
(«Гоголь. Начало»
). Сценарий фильма написал Илья Куликов
(«Чернобыль: Зона отчуждения»
).
На землю не падал метеорит, террористы не придумали глобальной угрозы, сверхдержавы не развязали атомную войну, но... что-то произошло. Связь с большей частью населённых пунктов Земли оборвалась. Космонавты передали с орбиты, что видят сверху небольшое пятно в Восточной Европе, по своим очертаниям напоминающее круг, в котором есть электричество и, возможно, всё ещё продолжается жизнь. Но то, что военные находят за границами этого круга, шокирует. В магазинах, в автомобилях, на дорогах, в зданиях больниц и вокзалов, повсюду - трупы. Учёные устанавливают, что смерть произошла в результате отравления ядом, выработанным самим организмом. Кто или что уничтожает все живое? И как долго продержится последний аванпост человечества?
Главные роли в картине исполнили Алексей Чадов
, Пётр Фёдоров
, Лукерья Ильяшенко
, Елена Лядова
и Константин Лавроненко
.
«Мне нравится, что в этом фильме есть чувство общей неопределённости и неуверенности в завтрашнем дне, которое, как мне кажется, созвучно современному зрителю
, – рассказывает режиссёр Егор Баранов. – Наше общество напитано страхом и паранойей. Мы живём в мире, накалённом войнами и конфликтами, где сложно разобрать, кто твой враг и как он выглядит. «Аванпост» - это киберпритча, которая поднимает глобальные вопросы о сути нашего общества и природы человека – кто мы и зачем живём? Но это также масштабный фантастический проект, зрителей которого ждут неожиданные повороты сюжета и эпические баталии. Практически каждый кадр «Аванпоста» создан с применением сложной компьютерной графики, которой в картине будет в два раза больше, чем в «Гоголе». «Аванпост» - это целый новый мир, каждая деталь которого продумана и переосмыслена. Это наша попытка представить, какой уже очень скоро может стать Москва, и наше признание в любви фантастическим фильмам, которые я обожаю с детства - от «Звёздных войн» до «Бегущего по лезвию».
Производством визуальных эффектов для «Аванпоста» занимаются супервайзер Илья Шутов
и студия AMG-VFX, известная благодаря таким проектам, как «Притяжение»
, «Салют-7»
, «Ледокол»
, «Скиф»
, «Русалка. Озеро мёртвых»
и другим. Съёмки ленты проходили в Москве и Зеленограде с использованием настоящей военной техники.
Премьера фантастического триллера состоится в 2019 году. Картина будет разделена на две части.
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