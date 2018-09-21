Российские подростки предпочитают поход в кино другим развлечениям



фото: Пресс-служба компании RealD

Отечественные подростки предпочитают поход в кино другим видам развлечений, следует из глобального исследования о кинорынке, проведённого Wanta Group совместно с ВЦИОМ. 52% респондентов в возрасте от 12 до 17 лет выделили поход в кино как одно из своих самых любимых развлечений в свободное время. Исследование было проведено летом текущего года в 14 крупнейших городах России, общее число респондентов составило более трёх тысяч с половиной человек, уточняет пресс-служба компании RealD.На выбор подростков в первую очередь влияют рекомендации других людей. В частности, 55% скорее пойдут на фильм, который выберут их друзья и родственники, нежели из личных предпочтений. Наиболее существенным фактором при выборе сеанса является стоимость билетов (65%), а среди жанров молодёжь предпочитает фантастику (45%), приключения (58%) и комедии (64%). При этом более половины респондентов предпочитают смотреть фантастическое кино (59%) и приключения (54%) в формате 3D – более 51% участников опроса отметили, что просмотр фильмов в 3D усиливает впечатления от спецэффектов. В целом более 76% россиян предпочитают смотреть кинокартины в формате 3D не реже двух раз в год. А в топ бесплатных активностей, которыми подростки занимаются чаще, чем раз в неделю, вошли прослушивание музыки (89%), просмотр соцсетей (86%) и поход в парк (51%).Подобные предпочтения могут иметь положительный эффект на успеваемость подростков и их достижения, уверены эксперты. Ранее в рамках отдельного исследования Vue Entertainment при поддержке компании RealD британский учёный Патрик Фаган отметил позитивный эффект от просмотра кинолент в 3D на мозг детей и подростков. По мнению невролога, просмотр фильмов в данном формате обостряет мозговую активность детей на длительный период времени, а также имеет кратковременный эффект «тренировки мозга». Участники эксперимента в возрасте от семи до четырнадцати лет продемонстрировали троекратное увеличение скорости реакции во время решения компьютерных тестов после просмотра видео в 3D по сравнению с 2D. Тогда эксперт предположил, что просмотр трёхмерных фильмов перед выполнением задач, требующих скорости реакции, может обеспечить более высокую производительность, что может быть особенно актуально для спортсменов и даже хирургов, которым предстоит операция.По словам директора по развитию Wanta Group Егора Бруса, последние несколько лет наблюдается стабильный рост посещаемости кинотеатров в России:прокомментировал результаты исследования генеральный директор российского подразделения корпорации RealD Евгений Лебедев.