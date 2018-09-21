Обри Плаза встретится с куклой Чаки

Обри Плаза
, Габриел Бейтмен
(«И гаснет свет...»
) и Брайан Тайри Генри
(«Атланта»
) исполнят главные роли в перезапуске культовой хоррор-серии «Детская игра»
, посвящённой кукле-убийце Чаки. Об этом сообщает THR
.
Плаза и Бейтмен по сюжету станут матерью и сыном, а Генри, согласно Collider
, сыграет детектива.
Ленту поставит норвежец Ларс Клевберг
(«Полароид»
). Продюсерами выступают Дэвид Катценберг
и Сет Грэм-Смит
. За сюжет отвечает Тайлер Бёртон Смит
. Съёмки фильма скоро начнутся в Ванкувере.
Тем временем создатель культовой куклы-убийцы Дон Манчини
работает над сериалом, чьё действие развернётся сразу после событий седьмого фильма хоррор-серии «Культ Чаки»
. Духа маньяка-убийцы вновь озвучит Брэд Дуриф
.
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