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Обри Плаза встретится с куклой Чаки

21 сентября
2018 год

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21 сентября 2018
Обри Плаза, Габриел Бейтмен («И гаснет свет...») и Брайан Тайри Генри («Атланта») исполнят главные роли в перезапуске культовой хоррор-серии «Детская игра», посвящённой кукле-убийце Чаки. Об этом сообщает THR.

Плаза и Бейтмен по сюжету станут матерью и сыном, а Генри, согласно Collider, сыграет детектива.


Ленту поставит норвежец Ларс Клевберг («Полароид»). Продюсерами выступают Дэвид Катценберг и Сет Грэм-Смит. За сюжет отвечает Тайлер Бёртон Смит. Съёмки фильма скоро начнутся в Ванкувере.

Тем временем создатель культовой куклы-убийцы Дон Манчини работает над сериалом, чьё действие развернётся сразу после событий седьмого фильма хоррор-серии «Культ Чаки». Духа маньяка-убийцы вновь озвучит Брэд Дуриф.
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