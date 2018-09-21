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Фильм «Человек, который удивил всех» участвует в конкурсе фестиваля в Египте

21 сентября
2018 год

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21 сентября 2018
Фильм Наташи Меркуловой и Алексея Чупова «Человек, который удивил всех», ранее отмеченный наградой Венецианского фестиваля, принимает участие в конкурсе 2-го кинофестиваля в египетской Эль-Гуне (El Gouna Film Festival), сообщается на официальном сайте смотра.

Фильм «Человек, который удивил всех» участвует в конкурсе фестиваля в Египте
фото: Ситора Алиева

«Человек, который удивил всех» – драматическая притча о борьбе человека за жизнь. Действие фильма происходит в сибирской глубинке. Егерь Егор, образцовый семьянин и уважаемый в своем посёлке человек, узнает, что неизлечимо болен и готовится умирать – пока не слышит легенду о том, что смерть можно обмануть, притворившись другим человеком.

В блоке короткометражного кино покажут «Календарь» Игоря Поплаухина, ранее ставший победителем конкурса «Кинотавр. Короткий метр». Лента Поплаухина рассказывает об обычной женщине, которая каждые несколько месяцев, тайком от родных и близких, отправляется на свидание в тюрьму. «Календарь» также был представлена в программе «Синефондасьон» Каннского кинофестиваля, где был отмечен наградой. Гостем фестиваля в Эль-Гуне стала также программный директор «Кинотавра» Ситора Алиева.

Кинофестиваль в Эль-Гуне сосредоточен на кинематографе Ближнего востока и Европы, старается объединять разные культуры и кинематографистов этих стран, а также делает акцент на картинах, имеющих гуманитарный посыл. Победители смотра будут объявлены вечером 28 сентября.
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Фильм «Человек, который удивил всех» участвует в конкурсе фестиваля в Египте фотографии
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