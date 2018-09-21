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Том Харди прилетел в Москву

21 сентября
2018 год

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21 сентября 2018
Том Харди прилетел в Москву, чтобы представить российской публике кинокомикс «Веном».

Как сообщает пресс-служба прокатчика фильма – компании «Уолт Дисней Студиос Сони Пикчерс Релизинг», актёр неожиданно появился на показе фрагментов картины, проходившем в кинотеатре «Иллюзион» вчера, 20 сентября, на котором присутствовали 200 поклонников персонажа, прошедших специальный конкурсный отбор. Харди поприветствовал зал и сфотографировался с фанатами в масках «Веном», после чего его ожидал приятный сюрприз: ему подарили футболку We are Venom с мозаикой из своих фото. Затем звезда с удовольствием посмотрел фрагменты вместе со всеми.

Том Харди прилетел в Москву
фото: Елена Джемисюк

Согласно Канобу, впоследствии Харди предстал в подаренной ему майке на фотоколле, состоявшемся на территории парка Зарядье. Пятый канал также уверяет, что актёра можно было увидеть в московском метро и на Красной площади.

Лента Рубена Фляйшера, чей релиз в России запланирован на 4 октября, повествует о журналисте Эдди Броке, в которого вселился симбиот и наделил его сверхчеловеческими способностями. В картине также заняты Мишель Уильямс и Риз Ахмед.

Фото Елены Джемисюк
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