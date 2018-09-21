Bazelevs намекнул на завершение «Ёлок»

В этом году зрители будут сопереживать приключениям любимых героев «Ёлок» в последний раз. 27 декабря в прокат выйдут «Ёлки последние», которые подведут итог новогодней семейной франшизе, посвящённой историям обычных людей нашей необъятной страны. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании Bazelevs, ответственной за производство серии.
Создатели обещают, что финальная часть серии, длившейся семь лет, станет самой трогательной, доброй и волшебной, поскольку полюбившиеся герои будут прощаться со зрителями.
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