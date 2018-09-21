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Bazelevs намекнул на завершение «Ёлок»

21 сентября
2018 год

Новости кино >>
21 сентября 2018
В этом году зрители будут сопереживать приключениям любимых героев «Ёлок» в последний раз. 27 декабря в прокат выйдут «Ёлки последние», которые подведут итог новогодней семейной франшизе, посвящённой историям обычных людей нашей необъятной страны. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании Bazelevs, ответственной за производство серии.

Создатели обещают, что финальная часть серии, длившейся семь лет, станет самой трогательной, доброй и волшебной, поскольку полюбившиеся герои будут прощаться со зрителями.

Bazelevs намекнул на завершение «Ёлок»
фото: Пресс-служба кинокомпании Bazelevs

В киноальманах войдёт пять новогодних историй. В новелле «Сосны» Тимура Бекмамбетова миллениал (Даниил Вахрушев) поможет своему брутальному отчиму дяде Юре (Дмитрий Нагиев) сделать предложение руки и сердца. В «Братьях» неразлучные друзья Боря (Иван Ургант) и Женя (Сергей Светлаков) вновь окажутся на грани расставания, потому что Женя собирается вернуться в Якутск. Лыжник (Александр Домогаров-младший) и сноубордист (Александр Головин) перевернут весь город ради улыбки одной красавицы в новелле «Ресторан быстрого знакомства» Егора Баранова. «Вокзал на троих» Анны Пармас расскажет историю о простой девушке из Воронежа (Екатерина Агеева), отправившейся в погоню за своим счастьем — столичным актёром Комаровским (Марк Богатырёв), а в новелле «Вредный дедушка» Александра Котта Снегурочка (Юлия Александрова) поедет спасать одинокого, но очень ворчливого дедушку (Юрий Кузнецов). Как всегда, все новеллы объединены закадровым голосом Константина Хабенского.
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фильмы
Ёлки (киноальманах)

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Bazelevs намекнул на завершение «Ёлок» фотографии
Bazelevs намекнул на завершение «Ёлок» фотографии
Bazelevs намекнул на завершение «Ёлок» фотографии
Bazelevs намекнул на завершение «Ёлок» фотографии
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