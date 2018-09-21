Илья Маланин, Павел Табаков и Андрей Бурковский защищают крепость в Сибири

В сети появился трейлер исторической драмы «Тобол»
режиссёра Игоря Зайцева
(«Каникулы строгого режима»
). Декорациями к фильму послужили реально сохранившиеся с 1710 года - Тобольский кремль, Гостиный двор, Шведская рентерея и Софийский собор.
Молодой офицер новой гвардии Пётра I Иван Демарин (Илья Маланин
) по заданию царя оказывается в глубине Сибири в пограничном Тобольске. Здесь Иван встречает свою первую любовь и вместе со своим полком оказывается втянутым в заговор местных князей, охотящихся за золотом Яркенда. Его крепость окружена полчищами диких джунгаров и помощи ждать неоткуда...
«Если говорить об идеологии нашего фильма
, - рассказывает режиссёр, - важно сказать простую и понятную сегодняшним зрителям вещь: «Россия не хочет войны ни с кем и до последней возможности будет пытаться удержать мир. Но если враг поднимет топор войны, Россия вынуждена будет ответить, чтобы защититься». Враги уважают только сильную Россию. Но важно также понимать, что наше кино, какова бы ни была идеологическая, политическая и историческая подоплёка – это фильм о любви, сильной и страстной любви
».
В картине присутствуют как вымышленные герои, так и реальные исторические персонажи: Семён Ремезов (Дмитрий Назаров
) – знаменитый летописец, картограф, историк и архитектор Тобольска; Йохан Ренат (Андрей Бурковский
) – пленный шведский офицер, мечтающий убежать на Родину любой ценой; Бригитта (Агата Муцениеце
) - жена Цимса, тайно влюбленная в Йохана.
«На роль Ремезова я согласился сразу, очень люблю исторический жанр
, - поделился Дмитрий Назаров, - Фильм «Тобол» повествует о высоких победах, о таланте, о больших возможностях России преодолевать и совершать. Семён Ремезов – настоящий герой в Тобольске, его все очень любят, рассказывают легенды о нём. Что касательно самих съемок, то они проходили довольно в сложных условиях: у нас была масштабная экспедиция, а зимой в Тобольске очень холодно... Но как показывает практика – чем сложнее съемочный процесс, тем лучше результат
».
Также роли в фильме исполнили Дмитрий Дюжев
, Павел Табаков
, Евгений Дятлов
, Екатерина Гусева
, Иван Колесников
, Кирилл Запорожский
, Сергей Степанченко
, Камиль Ларин
, Александр Лазарев (младший)
, Виктор Раков
, Филипп Рейнхардт
и другие.
В российский прокат «Тобол»
выходит 6 декабря 2018 года.
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