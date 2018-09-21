Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Илья Маланин, Павел Табаков и Андрей Бурковский защищают крепость в Сибири

21 сентября
2018 год

Новости кино >>
21 сентября 2018
В сети появился трейлер исторической драмы «Тобол» режиссёра Игоря Зайцева («Каникулы строгого режима»). Декорациями к фильму послужили реально сохранившиеся с 1710 года - Тобольский кремль, Гостиный двор, Шведская рентерея и Софийский собор.


Молодой офицер новой гвардии Пётра I Иван Демарин (Илья Маланин) по заданию царя оказывается в глубине Сибири в пограничном Тобольске. Здесь Иван встречает свою первую любовь и вместе со своим полком оказывается втянутым в заговор местных князей, охотящихся за золотом Яркенда. Его крепость окружена полчищами диких джунгаров и помощи ждать неоткуда...

«Если говорить об идеологии нашего фильма, - рассказывает режиссёр, - важно сказать простую и понятную сегодняшним зрителям вещь: «Россия не хочет войны ни с кем и до последней возможности будет пытаться удержать мир. Но если враг поднимет топор войны, Россия вынуждена будет ответить, чтобы защититься». Враги уважают только сильную Россию. Но важно также понимать, что наше кино, какова бы ни была идеологическая, политическая и историческая подоплёка – это фильм о любви, сильной и страстной любви».

В картине присутствуют как вымышленные герои, так и реальные исторические персонажи: Семён Ремезов (Дмитрий Назаров) – знаменитый летописец, картограф, историк и архитектор Тобольска; Йохан Ренат (Андрей Бурковский) – пленный шведский офицер, мечтающий убежать на Родину любой ценой; Бригитта (Агата Муцениеце) - жена Цимса, тайно влюбленная в Йохана.

Илья Маланин, Павел Табаков и Андрей Бурковский защищают крепость в Сибири

«На роль Ремезова я согласился сразу, очень люблю исторический жанр, - поделился Дмитрий Назаров, - Фильм «Тобол» повествует о высоких победах, о таланте, о больших возможностях России преодолевать и совершать. Семён Ремезов – настоящий герой в Тобольске, его все очень любят, рассказывают легенды о нём. Что касательно самих съемок, то они проходили довольно в сложных условиях: у нас была масштабная экспедиция, а зимой в Тобольске очень холодно... Но как показывает практика – чем сложнее съемочный процесс, тем лучше результат».

Также роли в фильме исполнили Дмитрий Дюжев, Павел Табаков, Евгений Дятлов, Екатерина Гусева, Иван Колесников, Кирилл Запорожский, Сергей Степанченко, Камиль Ларин, Александр Лазарев (младший), Виктор Раков, Филипп Рейнхардт и другие.

В российский прокат «Тобол» выходит 6 декабря 2018 года.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Поиск по меткам
Российские фильмыТрейлер
персоны
Андрей БурковскийЕкатерина ГусеваДмитрий ДюжевЕвгений ДятловИгорь ЗайцевКирилл ЗапорожскийИван КолесниковАлександр Лазарев (младший)Камиль ЛаринИлья МаланинАгата МуцениецеДмитрий НазаровВиктор РаковФилипп РейнхардтСергей СтепанченкоПавел Табаков
фильмы
Тобол

фотографии >>
Илья Маланин, Павел Табаков и Андрей Бурковский защищают крепость в Сибири фотографии
Илья Маланин, Павел Табаков и Андрей Бурковский защищают крепость в Сибири фотографии
Илья Маланин, Павел Табаков и Андрей Бурковский защищают крепость в Сибири фотографии
Илья Маланин, Павел Табаков и Андрей Бурковский защищают крепость в Сибири фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Саодат Джураева
20 сентября ушла из жизни актриса Саодат Джураева.
Наталья Высоцкая
20 сентября ушла из жизни актриса Наталья Высоцкая.

День рождения >>

Виктор Вержбицкий
Александр Воеводин
Александр Волков
Зиновий Гердт
Владимир Осенев
Ольга Остроумова
Ольга Погодина
Мириам Сехон
Юлия Юрченко
Мэгги Грэйс
Франсуа Клюзе
Джозеф Мадзелло
Билл Мюррей
Андре Хеннике
Роберт Хоффман (II)
Иван Шведов
все родившиеся 21 сентября >>

Афиша кино >>

Проклятие монахини
мистика, триллер, фильм ужасов
Румыния, США, 2018
Доминика
драма, комедия
Россия, 2018
Агент Джонни Инглиш 3.0
комедия, шпионский фильм
Великобритания, США, Франция, 2018
Бои без правил
биография, боевик, криминальный фильм
Великобритания, Камбоджа, Китай, США, Франция, 2017
Закону тут не место
комедия
Италия, 2017
Лондонские поля
детектив, криминальный фильм, триллер
Великобритания, США, 2018
Мария до Каллас
биография, музыкальный фильм
Франция, 2017
Панды
фильм о животных
США, 2018
Простая просьба
криминальный фильм, мистика, триллер
США, 2018
Храброе сердце. Заговор в королевстве
приключения, семейное кино, фэнтези
Германия, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью