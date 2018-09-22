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Райан Куглер спродюсирует второй «Космический джем»

22 сентября
2018 год

Новости кино >>
22 сентября 2018
Создатель «Чёрной пантеры» Райан Куглер выступит продюсером продолжения «Космического джема», за разработку которого взялась студия Warner Bros., уверяет THR.

Главную роль в сиквеле исполнит форвард команды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс. Появятся в фильме и другие баскетболисты, которым достанутся камео.


Сценарий пишет Эндрю Додж («Плохие слова»). Режиссёром вместо Джастина Лина («Стартрек: Бесконечность»), отказавшегося от съёмок, назначен Теренс Нэнс («Упрощение её красоты»). Съёмки запланированы на весну-лето 2019-го.

Первую часть с участием Билла Мюррея поставил в 1996 году Джо Питка под присмотром продюсера Айвена Райтмена. Это была история о том, как Майкл Джордан помогал анимационным героям во главе с кроликом Банни обыграть в баскетбол команду космических пришельцев. В случае проигрыша мультяшки рисковали попасть в рабство к инопланетянам в другой галактике.
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