Райан Куглер спродюсирует второй «Космический джем»

Создатель «Чёрной пантеры» Райан Куглер
выступит продюсером продолжения «Космического джема»
, за разработку которого взялась студия Warner Bros., уверяет THR
.
Главную роль в сиквеле исполнит форвард команды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс
. Появятся в фильме и другие баскетболисты, которым достанутся камео.
Сценарий пишет Эндрю Додж
(«Плохие слова»
). Режиссёром вместо Джастина Лина
(«Стартрек: Бесконечность»
), отказавшегося от съёмок, назначен Теренс Нэнс
(«Упрощение её красоты»
). Съёмки запланированы на весну-лето 2019-го.
Первую часть с участием Билла Мюррея
поставил в 1996 году Джо Питка
под присмотром продюсера Айвена Райтмена
. Это была история о том, как Майкл Джордан
помогал анимационным героям во главе с кроликом Банни обыграть в баскетбол команду космических пришельцев. В случае проигрыша мультяшки рисковали попасть в рабство к инопланетянам в другой галактике.
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