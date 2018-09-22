«Ходячие мертвецы» захватят большой экран

«Ходячие мертвецы»
стараниями компании AMC обзаведутся не только телевизионными спин-оффами, но и полнометражными картинами, сообщает Bloomberg
.
Возможно, именно эти планы вместе с падением рейтинга популярного зомби-сериала побудили Эндрю Линкольна
расстаться с ролью Рика Граймса после девятого сезона. У зрителей есть шанс увидеть актёра в полнометражной экранизации «Ходячих».
Новый сезон стартует 7 октября
. Вместо Линкольна центральное место среди персонажей, скорее всего, займёт Дэрил Диксон в исполнении Нормана Ридуса
.
Тем временем судьба финального сезона игровой серии, повествующей о приключениях девочки Клементины в мире зомби-апокалипсиса, оказалась под большим вопросом, поскольку студия Telltale Games, ответственная за производство The Walking Dead
, уволила 225 сотрудников из-за банкротства и находится на грани закрытия. Об этом сообщается в твиттере
компании. Так что ни о какой игре по «Очень странным делам»
речи быть не может, да и завершающая история про Клементину, вполне вероятно, оборвётся на полуслове.
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