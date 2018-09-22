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«Ходячие мертвецы» захватят большой экран

22 сентября
2018 год

Новости кино >>
22 сентября 2018
«Ходячие мертвецы» стараниями компании AMC обзаведутся не только телевизионными спин-оффами, но и полнометражными картинами, сообщает Bloomberg.

Рик и Ниган

Возможно, именно эти планы вместе с падением рейтинга популярного зомби-сериала побудили Эндрю Линкольна расстаться с ролью Рика Граймса после девятого сезона. У зрителей есть шанс увидеть актёра в полнометражной экранизации «Ходячих».

Новый сезон стартует 7 октября. Вместо Линкольна центральное место среди персонажей, скорее всего, займёт Дэрил Диксон в исполнении Нормана Ридуса.

Клементина

Тем временем судьба финального сезона игровой серии, повествующей о приключениях девочки Клементины в мире зомби-апокалипсиса, оказалась под большим вопросом, поскольку студия Telltale Games, ответственная за производство The Walking Dead, уволила 225 сотрудников из-за банкротства и находится на грани закрытия. Об этом сообщается в твиттере компании. Так что ни о какой игре по «Очень странным делам» речи быть не может, да и завершающая история про Клементину, вполне вероятно, оборвётся на полуслове.
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