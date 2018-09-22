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У Локи и Алой ведьмы появятся собственные сериалы

22 сентября
2018 год

Новости кино >>
22 сентября 2018
Disney планирует создать несколько сериалов по вселенной Marvel для собственного стримингового сервиса, который стартует в следующем году. Среди запланированных проектов будут шоу, посвящённые Локи и Алой ведьме, уверяет издание Variety.

У Локи и Алой ведьмы появятся собственные сериалы
фото: digitalspy.com

Популярных персонажей вновь сыграют Том Хиддлстон и Элизабет Олсен. Данные сериалы получат большой бюджет, а историю в каждом растянут на шесть или восемь эпизодов.

Помимо хорошо всем знакомых героев, студия также подумывает о сольниках супергероев, которым не нашлось места в полном метре. За производство отвечает глава Marvel Кевин Фейг.
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