У Локи и Алой ведьмы появятся собственные сериалы

Disney планирует создать несколько сериалов по вселенной Marvel для собственного стримингового сервиса, который стартует в следующем году. Среди запланированных проектов будут шоу, посвящённые Локи и Алой ведьме, уверяет издание Variety
.
Популярных персонажей вновь сыграют Том Хиддлстон
и Элизабет Олсен
. Данные сериалы получат большой бюджет, а историю в каждом растянут на шесть или восемь эпизодов.
Помимо хорошо всем знакомых героев, студия также подумывает о сольниках супергероев, которым не нашлось места в полном метре. За производство отвечает глава Marvel Кевин Фейг
.
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