«Белая мама» забрала три награды на фестивале «Послание к человеку»

Гран При кинофестиваля «Послание к человеку», завершившегося вчера в Санкт-Петербурге, завоевал венгерский фильм «Пленница» режиссера Бернадетт Тузы-Риттер. Картина рассказывает о женщине, которая много лет живет в условиях трудового рабства, обслуживая прихоти бессовестной хозяйки и ее домочадцев.
А наибольшее количество наград получил российский участник международного конкурса – «Белая мама» Евгении Останиной и Зоси Родкевич – лучший полнометражный фильм, приз международной кинопрессы (ФИПРЕССИ) и награду телеканала «Культура». Фильм рассказывает о сложностях усыновления проблемного мальчика семьей, в которой уже живет пятеро своих детей, причем все пять – чернокожие.
Лучшим фильмом национального конкурса стали «Песни для Кита», режиссер Руслан Федотов, он же получил учрежденный в этом году приз имени Александра Расторгуева.
фото: "Белая мама"
Все итоги:
ВНЕРЕГЛАМЕНТНЫЕ ПРИЗЫ:
Приз Почетного Президента «За правдивость и художественность» получил Ивар Селецкис за документальный фильм «Продолжение следует» (Латвия, 2018)
Приз ассоциации памяти Дани Гуревича за лучшую операторскую работу.
Победитель фильм «Холера», Россия. Оператор Кирилл Сынков. Режиссер фильма Светлана Черникова.
Приз от Эколого-правовой организации «Беллона» за лучший фильм, отражающий проблемы взаимоотношений человека и окружающей среды.
Победитель фильм «Фатеич и море», Россия. Режиссер Сергей Винокуров.
Приз международной федерации киноклубов. Победитель фильм «Далекое созвездие». Режиссер Шевон Мизрахи, США / Турция / Нидерланды. С формулировкой «за профессионализм в работе с персонажами и в умении показать невидимое».
Приз Телеканала «Культура» за лучший полнометражный российский документальный фильм вручается фильму «Белая мама», режиссеры Евгения Останина, Зося Родкевич (Россия, 2018, 97 мин.).
Специальный Приз спонсора компании «Лента» с формулировкой «Жизнь – это лента событий. Главное – верить и не сдаваться»
Документальный фильм «Фатеич и море» (Россия, 2018, 70 мин.), режиссеры Алина Рудницкая, Сергей Винокуров.
фото: "Хорошее образование"
РЕГЛАМЕНТНЫЕ ПРИЗЫ
ЖЮРИ НАЦИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА присудило:
Приз «Кентавр» и 50000 рублей за лучший фильм национального конкурса – «Песни для Кита», режиссёр Руслан Федотов.
Приз жюри – «Кентавр» и 30000 рублей - «Ничего личного», режиссёр Евгений Милых, с формулировкой «За героев нашего времени».
Диплом «За шекспировский профессионализм» - «Король Лир», режиссёр Денис Клеблеев.
Диплом «За «киношаманизм» - «Стоянка на дороге ветра», режиссёр Наталия Харламова.
Диплом «За невыносимость бытия» - «Волк и семеро козлят», режиссёры Елена Гуткина и Генрих Игнатов.
ЖЮРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО КОНКУРСА присудило:
Приз «Кентавр» и 1000 долларов США за лучший экспериментальный фильм - «Царапины и пятна», режиссёр Деймантас Наркявичюс, Литва, 2017, 8 мин.
Диплом «За эффектный образ Империи, который Восточная Европа потеряла, а Россия вновь отреставрировала» – «Гимны Московии», режиссёр Дмитрий Венков, Россия, 2018, 14 мин.
фото: "Пленница"
ЖЮРИ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА присудило
Лучший короткий анимационный фильм – «О, Боже!», реж. Бетина Божек (Польша, 2017, 4 мин.)
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