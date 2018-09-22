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«Белая мама» забрала три награды на фестивале «Послание к человеку»

22 сентября
2018 год

Новости кино >>
22 сентября 2018
«Белая мама» забрала три награды на фестивале «Послание к человеку»

Гран При кинофестиваля «Послание к человеку», завершившегося вчера в Санкт-Петербурге, завоевал венгерский фильм «Пленница» режиссера Бернадетт Тузы-Риттер. Картина рассказывает о женщине, которая много лет живет в условиях трудового рабства, обслуживая прихоти бессовестной хозяйки и ее домочадцев.

А наибольшее количество наград получил российский участник международного конкурса – «Белая мама» Евгении Останиной и Зоси Родкевич – лучший полнометражный фильм, приз международной кинопрессы (ФИПРЕССИ) и награду телеканала «Культура». Фильм рассказывает о сложностях усыновления проблемного мальчика семьей, в которой уже живет пятеро своих детей, причем все пять – чернокожие.

Лучшим фильмом национального конкурса стали «Песни для Кита», режиссер Руслан Федотов, он же получил учрежденный в этом году приз имени Александра Расторгуева.

«Белая мама» забрала три награды на фестивале «Послание к человеку»
фото: "Белая мама"


Все итоги:


ВНЕРЕГЛАМЕНТНЫЕ ПРИЗЫ:

Приз Почетного Президента «За правдивость и художественность» получил Ивар Селецкис за документальный фильм «Продолжение следует» (Латвия, 2018)

Приз ассоциации памяти Дани Гуревича за лучшую операторскую работу.
Победитель фильм «Холера», Россия. Оператор Кирилл Сынков. Режиссер фильма Светлана Черникова.

Приз от Эколого-правовой организации «Беллона» за лучший фильм, отражающий проблемы взаимоотношений человека и окружающей среды.
Победитель фильм «Фатеич и море», Россия. Режиссер Сергей Винокуров.

Приз международной федерации киноклубов. Победитель фильм «Далекое созвездие». Режиссер Шевон Мизрахи, США / Турция / Нидерланды. С формулировкой «за профессионализм в работе с персонажами и в умении показать невидимое».

Приз Телеканала «Культура» за лучший полнометражный российский документальный фильм вручается фильму «Белая мама», режиссеры Евгения Останина, Зося Родкевич (Россия, 2018, 97 мин.).

Специальный Приз спонсора компании «Лента» с формулировкой «Жизнь – это лента событий. Главное – верить и не сдаваться»
Документальный фильм «Фатеич и море» (Россия, 2018, 70 мин.), режиссеры Алина Рудницкая, Сергей Винокуров.

«Белая мама» забрала три награды на фестивале «Послание к человеку»
фото: "Хорошее образование"


РЕГЛАМЕНТНЫЕ ПРИЗЫ

ЖЮРИ НАЦИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА присудило:

Приз «Кентавр» и 50000 рублей за лучший фильм национального конкурса – «Песни для Кита», режиссёр Руслан Федотов.

Приз жюри – «Кентавр» и 30000 рублей - «Ничего личного», режиссёр Евгений Милых, с формулировкой «За героев нашего времени».

Диплом «За шекспировский профессионализм» - «Король Лир», режиссёр Денис Клеблеев.

Диплом «За «киношаманизм» - «Стоянка на дороге ветра», режиссёр Наталия Харламова.

Диплом «За невыносимость бытия» - «Волк и семеро козлят», режиссёры Елена Гуткина и Генрих Игнатов.


ЖЮРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО КОНКУРСА присудило:

Приз «Кентавр» и 1000 долларов США за лучший экспериментальный фильм - «Царапины и пятна», режиссёр Деймантас Наркявичюс, Литва, 2017, 8 мин.

Диплом «За эффектный образ Империи, который Восточная Европа потеряла, а Россия вновь отреставрировала» – «Гимны Московии», режиссёр Дмитрий Венков, Россия, 2018, 14 мин.

«Белая мама» забрала три награды на фестивале «Послание к человеку»
фото: "Пленница"


ЖЮРИ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА присудило

Лучший короткий анимационный фильм – «О, Боже!», реж. Бетина Божек (Польша, 2017, 4 мин.)

Лучший дебют – «Далекое созвездие», реж. Шевон Мизрахи (США, Турция, Нидерланды, 2017, 82 мин.)

Лучший короткометражный документальный фильм – «Хорошее образование», реж. Гу Ю (Франция, 2017, 30 мин.)

Лучший короткометражный игровой фильм – «Чулки», реж. Йоханна Ритель (Швеция, 2017, 11 мин.)

Лучший полнометражный документальный фильм – «Белая мама» режиссеры Евгения Останина, Зося Родкевич (Россия, 2018, 97 мин.)

Гран-при – «Пленница», реж. Бернадетт Туза-Риттер (Венгрия, Германия, 2017, 89 мин.)


Приз Студенческого жюри – «Пленница», режиссер Бернадетт Туза-Риттер (Венгрия, Германия).

Приз жюри российской прессы – «Мир по Далибореку», режиссер Вит Клусак (Чехия).

Специальный приз – документальному фильму «Дело Собчака», режиссер Вера Кричевская (Россия).

Приз ФИПРЕССИ – «Белая мама», режиссеры Зося Родкевич, Евгения Останина (Россия).
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