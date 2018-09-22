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Фильм «Движение вверх» отмечен премией кинопрессы «Резонанс»

22 сентября
2018 год

Новости кино >>
22 сентября 2018
Победители Открытой премии российской кинопрессы «Резонанс» по итогам прошедшего киносезона были объявлены на фестивале «Евразийский мост», который проходит в Ялте с 21 по 25 сентября.

Фильм «Движение вверх» отмечен премией кинопрессы «Резонанс»
фото: пресс-служба фестиваля "Евразийский мост"

В номинации «Дебют года» победу одержал фильм «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» Александра Ханта, который сейчас работает над новой лентой «Межсезонье».

Лучшим фильмом была названа картина Антона Мегердичева «Движение вверх». Награду за режиссера получил актер Кирилл Зайцев, сыгравший одну из главных ролей.

«Как говорил мой герой – величайший спортсмен Сергей Белов – самое красивое в спорте – это счет. Эта награда и результаты кассовых сборов делают нашу победу красивой», – отметил актер.

Открытая национальная кинопремия российской прессы «Резонанс» была учреждена Союзом кинематографистов России. Премия присуждается за выдающиеся достижения в области киноискусства и профессиональный вклад в развитие отечественного кино и культуры. В качестве жюри выступает Ассоциация киножурналистов при Союзе кинематографистов – сообщество работающих во всех регионах России профессиональных кинокритиков, киножурналистов и постоянно пишущих о кино блогерах.

Впервые премия была вручена в 2016 году. В этом году члены жюри отбирали номинантов среди отечественных фильмов, вышедшие в коммерческий прокат на территории РФ с 1 сентября 2017 года по 31 августа 2018 года.
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Российские кинопремииРоссийские фильмыФильмы о спорте
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Кирилл Зайцев (II)Антон МегердичевАлександр Хант
фильмы
Движение вверхКак Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидовМежсезонье

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