Фильм «Движение вверх» отмечен премией кинопрессы «Резонанс»

«Как говорил мой герой – величайший спортсмен Сергей Белов – самое красивое в спорте – это счет. Эта награда и результаты кассовых сборов делают нашу победу красивой», – отметил актер.
Открытая национальная кинопремия российской прессы «Резонанс» была учреждена Союзом кинематографистов России. Премия присуждается за выдающиеся достижения в области киноискусства и профессиональный вклад в развитие отечественного кино и культуры. В качестве жюри выступает Ассоциация киножурналистов при Союзе кинематографистов – сообщество работающих во всех регионах России профессиональных кинокритиков, киножурналистов и постоянно пишущих о кино блогерах.
Впервые премия была вручена в 2016 году. В этом году члены жюри отбирали номинантов среди отечественных фильмов, вышедшие в коммерческий прокат на территории РФ с 1 сентября 2017 года по 31 августа 2018 года.
обсуждение >>