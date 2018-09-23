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Роми Шнайдер исполнилось бы 80 лет

23 сентября
2018 год

Новости кино >>
23 сентября 2018
Сегодня, 23 сентября, исполнилось бы 80 лет выдающейся австро-немецкой и французской актрисе, королеве экрана Роми Шнайдер.

Роми Шнайдер исполнилось бы 80 лет

Розмари-Магдалена Альбах-Ретти родилась в Вене 23 сентября 1938 года в семье австрийской кинозвезды Магды Шнайдер и австрийского актёра Вольфа Альбаха-Ретти. Её бабушка по отцу — актриса Роза Альбах-Ретти, актёром и режиссёром был и прадед Роми Адольф Ретти. В 1945 году родители развелись. В 1949 году Магда Шнайдер поместила дочь в католическую школу, руководимую монахинями ордена августинцев.

Кинодебют будущей великой актрисы состоялся в 15 лет. Вместе с матерью она сыграла в мелодрамах «Когда цветёт белая сирень» и «Гроссмейстер Тевтонского ордена». В 1955—1957 годах Роми снялась в роли австрийской императрицы Елизаветы в кинотрилогии Эрнста Маришки «Сисси» и добилась международного признания. В поисках более сложных ролей в 1958-м отправилась в Париж, где состоялся её театральный дебют в трагедии британского драматурга Джона Форда «Жаль, что она развратница». В том же году она снялась у Пьера Гаспар-Юи в картине «Кристина», на съёмках которой познакомилась с любовью всей своей жизни Аленом Делоном. В период влюблённости друг в друга они вместе также снялись в знаменитой картине Рене Клемана «На ярком солнце». Впоследствии их не сложившиеся отношения накладывают свой отпечаток на дальнейшую судьбу актрисы. Тяжело переживая разрыв, Роми пыталась покончить жизнь самоубийством. В 1963 году снялась в США в «Кардинале» Отто Премингера, за роль в котором удостоилась номинации на премию «Золотой глобус».

«Бассейн»

Весной 1966 года Роми Шнайдер уехала в Германию, где вышла замуж за немецкого актёра и режиссёра Гарри Мейена и в 1967 году родила сына Давида. В этот период она мало снимается, отказываясь от предложенных ей ролей. Но один-единственный звонок полностью разрушил её спокойную жизнь. Ален Делон предложил ей вместе сняться в фильме Жака Дерэ «Бассейн». Былое чувство к Делону вспыхнуло с новой силой. Между тем отношения между Роми и её мужем расстроились, и в 1973 году они развелись. Всё это время Роми много работает, иногда ей удаётся сняться за год в четырёх фильмах. Гарри Мейен после развода стал сильно пить и в 1979 году покончил жизнь самоубийством. Вторым мужем Роми стал её личный секретарь Даниэль Бьязини. Их дочь Сара Бьязини впоследствии также стала киноактрисой.

В 1970-е Шнайдер находилась на пике своей актёрской карьеры. Всего на её счету 63 роли в кино и на телевидении. Она создала запоминающиеся образы в картинах выдающихся режиссёров Лукино Висконти («Боккаччо-70», «Людвиг»), Орсона Уэллса («Процесс»), Клода Соте («Мелочи жизни», «Макс и жестянщики», «Сезар и Розали», «Мадо», «У каждого свой шанс»), Джозефа Лоузи («Убийство Троцкого»), Пьера Гранье-Дефера («Поезд», «Женщина в окне»), Мишеля Девиля («Взбесившийся барашек»), Анджея Жулавского («Главное — любить»), Клода Шаброля («Невинные с грязными руками»), Робера Энрико («Старое ружьё»), Коста-Гавраса («Свет женщины»), Бертрана Тавернье («Прямой репортаж о смерти») и Дино Ризи («Призрак любви»).

«Старое ружьё»

5 июля 1981 года в результате несчастного случая погиб её сын Давид. Роми впала в депрессию, стала злоупотреблять алкоголем и снотворными. Тем не менее она снялась в картинах «Под предварительным следствием» и «Прохожая из Сан-Суси». 29 мая 1982 года незадолго до премьеры «Прохожей из Сан-Суси», Роми Шнайдер была найдена мёртвой в своей парижской квартире. Похоронена на кладбище Буасси в 50 километрах от Парижа. По настоянию Алена Делона, взявшего на себя заботу об организации похорон, прах Давида был также перезахоронен рядом с могилой матери.

За свои роли звезда удостоена восьми наград, включая три «Сезара», последний из которых был ей вручён посмертно в 2008 году. В 1983-м во Франции учреждён приз «Сезар» имени Роми Шнайдер, а с 1990 года в Австрии вручается телевизионная премия «Роми». 27 сентября текущего года в российский прокат выйдет картина Эмили Атеф «Три дня с Роми Шнайдер» с Мари Боймер в образе великой актрисы.
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