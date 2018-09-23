Роми Шнайдер исполнилось бы 80 лет

Сегодня, 23 сентября
, исполнилось бы 80
лет выдающейся австро-немецкой и французской актрисе, королеве экрана Роми Шнайдер
.
Розмари-Магдалена Альбах-Ретти
родилась в Вене 23 сентября 1938
года в семье австрийской кинозвезды Магды Шнайдер
и австрийского актёра Вольфа Альбаха-Ретти
. Её бабушка по отцу — актриса Роза Альбах-Ретти
, актёром и режиссёром был и прадед Роми Адольф Ретти
. В 1945 году родители развелись. В 1949 году Магда Шнайдер поместила дочь в католическую школу, руководимую монахинями ордена августинцев.
Кинодебют будущей великой актрисы состоялся в 15 лет. Вместе с матерью она сыграла в мелодрамах «Когда цветёт белая сирень»
и «Гроссмейстер Тевтонского ордена»
. В 1955—1957 годах Роми снялась в роли австрийской императрицы Елизаветы в кинотрилогии Эрнста Маришки «Сисси»
и добилась международного признания. В поисках более сложных ролей в 1958-м отправилась в Париж, где состоялся её театральный дебют в трагедии британского драматурга Джона Форда «Жаль, что она развратница»
. В том же году она снялась у Пьера Гаспар-Юи
в картине «Кристина»
, на съёмках которой познакомилась с любовью всей своей жизни Аленом Делоном
. В период влюблённости друг в друга они вместе также снялись в знаменитой картине Рене Клемана «На ярком солнце»
. Впоследствии их не сложившиеся отношения накладывают свой отпечаток на дальнейшую судьбу актрисы. Тяжело переживая разрыв, Роми пыталась покончить жизнь самоубийством. В 1963 году снялась в США в «Кардинале» Отто Премингера
, за роль в котором удостоилась номинации на премию «Золотой глобус».
Весной 1966 года Роми Шнайдер уехала в Германию, где вышла замуж за немецкого актёра и режиссёра Гарри Мейена
и в 1967 году родила сына Давида
. В этот период она мало снимается, отказываясь от предложенных ей ролей. Но один-единственный звонок полностью разрушил её спокойную жизнь. Ален Делон предложил ей вместе сняться в фильме Жака Дерэ «Бассейн»
. Былое чувство к Делону вспыхнуло с новой силой. Между тем отношения между Роми и её мужем расстроились, и в 1973 году они развелись. Всё это время Роми много работает, иногда ей удаётся сняться за год в четырёх фильмах. Гарри Мейен после развода стал сильно пить и в 1979 году покончил жизнь самоубийством. Вторым мужем Роми стал её личный секретарь Даниэль Бьязини
. Их дочь Сара Бьязини
впоследствии также стала киноактрисой.
В 1970-е Шнайдер находилась на пике своей актёрской карьеры. Всего на её счету 63
роли в кино и на телевидении. Она создала запоминающиеся образы в картинах выдающихся режиссёров Лукино Висконти
(«Боккаччо-70»
, «Людвиг»
), Орсона Уэллса
(«Процесс»
), Клода Соте
(«Мелочи жизни»
, «Макс и жестянщики»
, «Сезар и Розали»
, «Мадо»
, «У каждого свой шанс»
), Джозефа Лоузи
(«Убийство Троцкого»
), Пьера Гранье-Дефера
(«Поезд»
, «Женщина в окне»
), Мишеля Девиля
(«Взбесившийся барашек»
), Анджея Жулавского
(«Главное — любить»
), Клода Шаброля
(«Невинные с грязными руками»
), Робера Энрико
(«Старое ружьё»
), Коста-Гавраса
(«Свет женщины»
), Бертрана Тавернье
(«Прямой репортаж о смерти»
) и Дино Ризи
(«Призрак любви»
).
5 июля 1981
года в результате несчастного случая погиб её сын Давид. Роми впала в депрессию, стала злоупотреблять алкоголем и снотворными. Тем не менее она снялась в картинах «Под предварительным следствием»
и «Прохожая из Сан-Суси»
. 29 мая 1982
года незадолго до премьеры «Прохожей из Сан-Суси», Роми Шнайдер была найдена мёртвой в своей парижской квартире. Похоронена на кладбище Буасси в 50 километрах от Парижа. По настоянию Алена Делона, взявшего на себя заботу об организации похорон, прах Давида был также перезахоронен рядом с могилой матери.
За свои роли звезда удостоена восьми наград, включая три «Сезара», последний из которых был ей вручён посмертно в 2008 году. В 1983-м во Франции учреждён приз «Сезар» имени Роми Шнайдер, а с 1990 года в Австрии вручается телевизионная премия «Роми». 27 сентября
текущего года в российский прокат выйдет картина Эмили Атеф «Три дня с Роми Шнайдер»
с Мари Боймер
в образе великой актрисы.
обсуждение >>