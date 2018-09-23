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«Кастинг» Игоря Стама получил гран-при «Амурской осени»

23 сентября
2018 год

Новости кино >>
23 сентября 2018
Гран-при имени Валерия Приёмыхова XVI фестиваля кино и театра «Амурская осень» получил «Кастинг», созданный Игорем Стамом по собственному спектаклю, поставленному на сцене Театра.doc. Ленте также досталась награда за лучшую мужскую роль, исполненную Романом Фоминым.

«Кастинг» Игоря Стама получил гран-при «Амурской осени»
фото: 2x2.su

Согласно изданию Амур.инфо, две награды также у картины Тимофея Жалнина «Двое». Фильм отметили статуэткой журавля за лучшую женскую роль (Татьяна Полосина) и Призом прессы.

Лариса Лужина вручила приз за лучшую операторскую работу Андрею Дейнеко, снявшему ленту «Варавва». Андрей Шемякин отмечен за сценарий к «Интересной жизни» Анны Яновской. Лучшим режиссёром признан Александр Котт, представивший на смотре «Спитак».

Юрий Стоянов
фото: 2x2.su

В короткометражном конкурсе победу одержал «Огонь», а лучшими актёрами признаны Юрий Стоянов («Худрук») и Яна Василевская («Самолёты так низко не летают»).

Приз от «Российской газеты» достался «Странникам терпенья» Владимира Аленикова, а спецприз от Совета партнёров получил «Пилигрим» Александра Баршака. Кроме того, были вручены специальные награды Елизавете Арзамасовой, Наталье Гвоздиковой и Валентине Талызиной.
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«Кастинг»
«Кастинг» Игоря Стама получил гран-при «Амурской осени» фотографии
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