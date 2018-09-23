«Кастинг» Игоря Стама получил гран-при «Амурской осени»

Гран-при имени Валерия Приёмыхова XVI фестиваля кино и театра «Амурская осень»
получил «Кастинг»
, созданный Игорем Стамом
по собственному спектаклю, поставленному на сцене Театра.doc
. Ленте также досталась награда за лучшую мужскую роль, исполненную Романом Фоминым
.
Согласно изданию Амур.инфо
, две награды также у картины Тимофея Жалнина «Двое»
. Фильм отметили статуэткой журавля за лучшую женскую роль (Татьяна Полосина
) и Призом прессы.
Лариса Лужина
вручила приз за лучшую операторскую работу Андрею Дейнеко
, снявшему ленту «Варавва»
. Андрей Шемякин
отмечен за сценарий к «Интересной жизни» Анны Яновской
. Лучшим режиссёром признан Александр Котт
, представивший на смотре «Спитак»
.
В короткометражном конкурсе победу одержал «Огонь»
, а лучшими актёрами признаны Юрий Стоянов
(«Худрук»
) и Яна Василевская
(«Самолёты так низко не летают»
).
Приз от «Российской газеты» достался «Странникам терпенья» Владимира Аленикова
, а спецприз от Совета партнёров получил «Пилигрим» Александра Баршака
. Кроме того, были вручены специальные награды Елизавете Арзамасовой
, Наталье Гвоздиковой
и Валентине Талызиной
.
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