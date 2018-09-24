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Чаки поменял своё обличье

24 сентября
2018 год

Новости кино >>
24 сентября 2018
Публике представили новый облик куклы Чаки. Фото опубликовано в твиттере киностудии Orion Pictures, ответственной за производство перезапуска культовой хоррор-серии «Детская игра».

Снимок сопровождается надписью «Хотите поиграть? Ваш лучший друг прошёл процедуру апдейта».

Чаки поменял своё обличье
фото: twitter.com

Главные роли в будущей картине исполнят Обри Плаза, Габриел Бейтмен и Брайан Тайри Генри. Плаза и Бейтмен по сюжету станут матерью и сыном, а Генри сыграет детектива.

Ленту поставит норвежец Ларс Клевберг. Продюсерами выступают Дэвид Катценберг и Сет Грэм-Смит. За сюжет отвечает Тайлер Бёртон Смит. Съёмки фильма скоро начнутся в Ванкувере.
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