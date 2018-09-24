Чаки поменял своё обличье

Публике представили новый облик куклы Чаки. Фото опубликовано в твиттере
киностудии Orion Pictures, ответственной за производство перезапуска культовой хоррор-серии «Детская игра»
.
Снимок сопровождается надписью «Хотите поиграть? Ваш лучший друг прошёл процедуру апдейта»
.
Главные роли в будущей картине исполнят Обри Плаза
, Габриел Бейтмен
и Брайан Тайри Генри
. Плаза и Бейтмен по сюжету станут матерью и сыном, а Генри сыграет детектива.
Ленту поставит норвежец Ларс Клевберг
. Продюсерами выступают Дэвид Катценберг
и Сет Грэм-Смит
. За сюжет отвечает Тайлер Бёртон Смит
. Съёмки фильма скоро начнутся в Ванкувере.
обсуждение >>