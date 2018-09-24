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Брэк Бессинджер станет Старгёрл

24 сентября
2018 год

Новости кино >>
24 сентября 2018
Брэк Бессинджер («Белла и Бульдоги») доверили главную роль в телевизионном комиксе DC «Старгёрл», сообщает Deadline.

Продюсером сериала выступит создатель оригинала Джефф Джонс. По его словам, «нет другого персонажа в комиксах, более особенного для меня, чем Старгёрл, и после тщательного поиска я могу сказать, что на планете нет другой актрисы, которая воплотила бы этот образ лучше, чем Брэк Бессинджер. Теплота, сила, юмор и позитивная энергия Брэк сближают её с Кортни Уитмор. Я так благодарен ей за то, что она согласилась сыграть эту роль».

Брэк Бессинджер станет Старгёрл
фото: ew.com

Старгёрл (она же Кортни Уитмор) появилась на свет в 1999 году. Однажды она выяснила, что её отчим был напарником супергероя. Переодевшись в его костюм и получив Космический Жезл, девушка обрела огромную силу, способность летать и овладела боевыми искусствами.

В продюсерскую команду шоу также входят Грег Берланти и Сара Шехтер. За производство отвечают Berlanti Productions, Mad Ghost Productions и Warner Bros Television.
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