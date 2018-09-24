Брэк Бессинджер станет Старгёрл

Брэк Бессинджер
(«Белла и Бульдоги»
) доверили главную роль в телевизионном комиксе DC «Старгёрл»
, сообщает Deadline
.
Продюсером сериала выступит создатель оригинала Джефф Джонс
. По его словам, «нет другого персонажа в комиксах, более особенного для меня, чем Старгёрл, и после тщательного поиска я могу сказать, что на планете нет другой актрисы, которая воплотила бы этот образ лучше, чем Брэк Бессинджер. Теплота, сила, юмор и позитивная энергия Брэк сближают её с Кортни Уитмор. Я так благодарен ей за то, что она согласилась сыграть эту роль».
Старгёрл (она же Кортни Уитмор) появилась на свет в 1999 году. Однажды она выяснила, что её отчим был напарником супергероя. Переодевшись в его костюм и получив Космический Жезл, девушка обрела огромную силу, способность летать и овладела боевыми искусствами.
В продюсерскую команду шоу также входят Грег Берланти
и Сара Шехтер
. За производство отвечают Berlanti Productions, Mad Ghost Productions и Warner Bros Television.
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