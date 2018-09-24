Вышла книга «О мышах и магии. История американского рисованного фильма», переведенная Федором Хитруком

Проект 1895.io издал на русском языке книгу Леонарда Молтина «О мышах и магии. История американского рисованного фильма», переведенную Федором Хитруком.
фото: www.1895.io
В книге «О мышах и магии» американский киновед Леонард Молтин воссоздал историю блистательной эпохи американской рисованной анимации XX века. В круг его внимания попали Микки Маус и Бетти Буп, Багз Банни и Вуди Вудпекер, Майти Маус и Моряк Попай, Белоснежка и семь гномов и другие, менее известные персонажи. Начиная с немого периода кино, рассказывая о золотом веке Голливуда и останавливаясь на 80-х годах, автор прослеживает эволюцию анимационного искусства, рисует яркие образы главных творческих фигур и их студий – Уолта Диснея, Чака Джонса, Тэкса Эйвери, Мэла Бланка и множества других. Книгу перевел на русский язык выдающийся режиссер-аниматор Фёдор Савельевич Хитрук.
Имея колоссальный опыт организатора кинопроцесса, опыт режиссера и педагога, владея немецким и английским языками, Хитрук был профессионально и дружески связан с аниматорами из разных стран, имел возможность наблюдать за их работой в течение всей жизни. Его внимание к книге Леонарда Молтина, первое издание которой увидело свет в 1980 году, было обусловлено бурным развитием искусства анимации во второй половине XX века. Несмотря на то, что компьютерная анимация в наше время сильно потеснила рисованную, книга «О мышах и магии» не стареет, так как в основе её – сюжеты о первопроходцах искусства анимации, о самых чудесных страницах её истории.
О книге высказались ведущие российские режиссеры анимационного кино.
«Полагаю, что выход этой книги станет событием для нашей отечественной анимации. В сочетании с иллюстрациями эти тексты могут дать развернутое движение мультипликационной мысли. Эта книга нужна будет каждому, вне зависимости от того, какую художественную программу он исповедует. Хитрук ушел, но память о нем еще многие десятилетия будет разворачиваться его посланиями к нам. Важно, чтобы мы сами пропутешествовали мыслью по текстам, переведенным им», – отметил Юрий Норштейн.
По словам Гарри Бардина, книга «необходима для повышения культуры не только будущих аниматоров, но и будущих зрителей».
«Книга много лет пролежала мертвым грузом, но теперь она заговорит по-русски, и я, и многие читатели сможем полностью понять, что хотел донести до читателей ее переводчик, сколько он затратил труда, сколько вложил любви и знания в этот перевод, как передал свое восхищение американскими коллегами. Это очень полезная книга, здорово, что она наконец-то выходит на русском языке», – подчеркнул лауреат премии «Оскар» Александр Петров.
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