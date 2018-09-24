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«Троцкий», «Демон революции» и «Полицейский с Рублёвки» претендуют на ТЭФИ

24 сентября
2018 год

Новости кино >>
24 сентября 2018
Стали известны номинанты на национальную телевизионную премию ТЭФИ-2018, чья церемония награждения состоится 3 октября в Московском театре мюзикла. Список претендентов опубликован на официальном сайте премии.

«Гоголь. Начало»

Как уточняет пресс-служба канала ТВ-3, среди сериалов и фильмов наибольшее число номинаций (шесть) у «Гоголя». Олег Меньшиков претендует на награду за лучшую мужскую роль, Валерий Федорович и Евгений Никишов – на звание лучшего телевизионного продюсера сезона, а Егор Баранов – лучшего режиссёра. Кроме того, «Гоголь. Начало» представлен в категориях «Телевизионный фильм/сериал» и «Событие телевизионного сезона». А показанный в эфире ТВ-3 фильм со съёмок «Гоголя», «Гоголь. Игра в классику», включён в номинацию «Документальный фильм».

За звание лучшего дневного телевизионного сериала поборются «Детективы», «Мухтар. Новый след», «Любимцы», «Морозова» и «Улица». Среди ситкомов академики выделили «Улётный экипаж», «Ищейку 2», «Универ», «Ольгу» и «Физрука».

«Троцкий»

В номинацию «Телевизионный фильм/сериал» попали, помимо «Гоголя», «Троцкий», «Свои», «Демон революции» и «Полицейский с Рублёвки. Снова дома». На звание события сезона также претендуют «Спящие», а лучшими режиссёрами могут признать Константина Худякова («Хождение по мукам»), Валерия Тодоровского («Большой»), Илью Куликова («Полицейский с Рублёвки. Снова дома»), Александра Котта и Константина Статского («Троцкий»).

Светлана Ходченкова («По ту сторону смерти»), Анна Уколова («Ивановы-Ивановы»), Виктория Исакова («Частица вселенной»), Алиса Фрейндлих («Большой») и Яна Троянова («Ольга») стали финалистками в категории «Лучшая актриса телевизионного фильма/сериала». Помимо Меньшикова, лучшим актёром сезона могут объявить Константина Хабенского («Троцкий»), Михаила Трухина («Ивановы-Ивановы»), Евгения Миронова («Демон революции») и Сергея Бурунова («Полицейский с Рублёвки. Снова дома»)
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