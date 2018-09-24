«Троцкий», «Демон революции» и «Полицейский с Рублёвки» претендуют на ТЭФИ

Стали известны номинанты на национальную телевизионную премию ТЭФИ-2018
, чья церемония награждения состоится 3 октября
в Московском театре мюзикла
. Список претендентов опубликован
на официальном сайте премии.
Как уточняет пресс-служба канала ТВ-3, среди сериалов и фильмов наибольшее число номинаций (шесть) у «Гоголя»
. Олег Меньшиков
претендует на награду за лучшую мужскую роль, Валерий Федорович
и Евгений Никишов
– на звание лучшего телевизионного продюсера сезона, а Егор Баранов
– лучшего режиссёра. Кроме того, «Гоголь. Начало»
представлен в категориях «Телевизионный фильм/сериал» и «Событие телевизионного сезона». А показанный в эфире ТВ-3 фильм со съёмок «Гоголя», «Гоголь. Игра в классику»
, включён в номинацию «Документальный фильм».
За звание лучшего дневного телевизионного сериала поборются «Детективы»
, «Мухтар. Новый след»
, «Любимцы»
, «Морозова»
и «Улица»
. Среди ситкомов академики выделили «Улётный экипаж»
, «Ищейку 2»
, «Универ»
, «Ольгу»
и «Физрука»
.
В номинацию «Телевизионный фильм/сериал» попали, помимо «Гоголя», «Троцкий»
, «Свои»
, «Демон революции»
и «Полицейский с Рублёвки. Снова дома»
. На звание события сезона также претендуют «Спящие»
, а лучшими режиссёрами могут признать Константина Худякова
(«Хождение по мукам»
), Валерия Тодоровского
(«Большой»
), Илью Куликова
(«Полицейский с Рублёвки. Снова дома»), Александра Котта
и Константина Статского
(«Троцкий»).
Светлана Ходченкова
(«По ту сторону смерти»
), Анна Уколова
(«Ивановы-Ивановы»
), Виктория Исакова
(«Частица вселенной»
), Алиса Фрейндлих
(«Большой») и Яна Троянова
(«Ольга») стали финалистками в категории «Лучшая актриса телевизионного фильма/сериала». Помимо Меньшикова, лучшим актёром сезона могут объявить Константина Хабенского
(«Троцкий»), Михаила Трухина
(«Ивановы-Ивановы»), Евгения Миронова
(«Демон революции») и Сергея Бурунова
(«Полицейский с Рублёвки. Снова дома»)
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