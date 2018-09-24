Стартовали съёмки ситкома «Погнали!»

Режиссёр Илья Казанков приступил к съёмкам 21-серийной приключенческой комедии «Погнали!» совместного производства телеканала СТС и компании «Арт Пикчерс Вижн».
Согласно пресс-службе СТС, сериал рассказывает про многодетное семейство Осиных, отправившееся в автопутешествие из Красноярска в Минск ради младшей дочки Вари, которая мечтает победить в международном конкурсе народной песни. На пути к детской мечте героев в исполнении Михаила Трухина, Ольги Медынич, Ирины Пеговой и других актёров ждут неожиданные попутчики, включая бандитов-близнецов, преследующих семейный минивэн.
фото: Пресс-служба телеканала СТС
На съёмках Ольга Медынич, играющая многодетную маму Аллу Осину, признавалась, что не представляет, как её героиня справляется с таким количеством детей: «У меня один ребёнок, и то мама помогает мне двадцать четыре часа в сутки. При этом я могу что-то не успеть, забыть кому-то позвонить. А в нашем сериале герои путешествуют с четырьмя детьми — как они это выдержат, не знаю. Мне кажется, такое приключение может либо разрушить семью, либо сплотить». Кстати, в жизни актрисы случались похожие путешествия: «У меня бабушка из Украины, и, чтобы добраться до неё, мы всей семьёй отправлялись в трёхдневное путешествие из Северодвинска, где тогда служил папа. Это были незабываемые поездки: по пути наш старенький "жигулёнок" частенько ломался, мы грели еду на маленьких конфорках, а продуктов был целый обоз — тогда ведь на трассе не было супермаркетов. Сейчас мне важен комфорт, поэтому я бы не решилась на такое приключение, но в детстве это было здорово».
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