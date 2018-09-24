Завершились съёмки экранизации романа Евгения Замятина «Мы»

Главным героем книги и картины является талантливый математик и главный инженер современнейшего космического суперкорабля, который в своём дневнике описывает общество жёсткого тоталитарного контроля над личностью.
фото: Пресс-служба фильма
Режиссёром ленты выступил дебютант в полнометражном кино Гамлет Дульян. По его словам, «съёмочный период прошёл успешно. Талантливые команда и актёры справились с задачами, которые были поставлены перед ними. Я счастлив, так как мы смогли оживить историю, которой давно следовало бы появиться на экранах. Впереди больше года постпродакшна, и я готов приступить к монтажу картины уже сегодня. Спасибо всем, кто был причастен к съёмкам. Это было прекрасное время!»
обсуждение >>