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Завершились съёмки экранизации романа Евгения Замятина «Мы»

24 сентября
2018 год

Новости кино >>
24 сентября 2018
В Москве завершились съёмки экранизации антиутопии Евгения Замятина «Мы», сообщает пресс-служба фильма.

Главным героем книги и картины является талантливый математик и главный инженер современнейшего космического суперкорабля, который в своём дневнике описывает общество жёсткого тоталитарного контроля над личностью.

Завершились съёмки экранизации романа Евгения Замятина «Мы»
фото: Пресс-служба фильма

Режиссёром ленты выступил дебютант в полнометражном кино Гамлет Дульян. По его словам, «съёмочный период прошёл успешно. Талантливые команда и актёры справились с задачами, которые были поставлены перед ними. Я счастлив, так как мы смогли оживить историю, которой давно следовало бы появиться на экранах. Впереди больше года постпродакшна, и я готов приступить к монтажу картины уже сегодня. Спасибо всем, кто был причастен к съёмкам. Это было прекрасное время!»

Роман адаптировал для экрана сценарист Александр Талал в соавторстве с постановщиком. Главные роли сыграли Егор Корешков, Елена Подкаминская, Филипп Янковский и Юрий Колокольников. Продюсируют картину кинокомпании «Большое кино» и Nemesis Films. Релиз запланирован на вторую половину 2019 года.
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Завершились съёмки экранизации романа Евгения Замятина «Мы» фотографии
Завершились съёмки экранизации романа Евгения Замятина «Мы» фотографии
Завершились съёмки экранизации романа Евгения Замятина «Мы» фотографии
Завершились съёмки экранизации романа Евгения Замятина «Мы» фотографии
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