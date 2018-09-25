Мел Гибсон снимет ремейк «Дикой банды»

Проект разрабатывается для студии Warner Bros. Гибсон также напишет сценарий вместе с Брайном Бэгби и выступит исполнительным продюсером ленты.
Действие оригинального фильма происходит в Техасе 1913 года, лента рассказывает о банде грабителей, собирающихся на покой, но перед этим решивших «тряхнуть стариной». Картина Пекинпа отличалась множеством сцен насилия и жестокости, которые поражали зрителей. В 1999 году Библиотека Конгресса США включила «Дикую банду» в Национальный реестр фильмов как культурное наследие.
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