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Мел Гибсон снимет ремейк «Дикой банды»

25 сентября
2018 год

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25 сентября 2018
Мел Гибсон выступит режиссером ремейка «Дикой банды» – классического вестерна 1969 года Сэма Пекинпа, сообщает Deadline.

Мел Гибсон снимет ремейк «Дикой банды»
фото: Кадр из фильма "Дикая банда"

Проект разрабатывается для студии Warner Bros. Гибсон также напишет сценарий вместе с Брайном Бэгби и выступит исполнительным продюсером ленты.

Действие оригинального фильма происходит в Техасе 1913 года, лента рассказывает о банде грабителей, собирающихся на покой, но перед этим решивших «тряхнуть стариной». Картина Пекинпа отличалась множеством сцен насилия и жестокости, которые поражали зрителей. В 1999 году Библиотека Конгресса США включила «Дикую банду» в Национальный реестр фильмов как культурное наследие.
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