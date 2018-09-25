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Андрей Смоляков вновь стал майором Черкасовым

25 сентября
2018 год

Новости кино >>
25 сентября 2018
Показ многосерийного фильма «Операция «Сатана» с Андреем Смоляковым в роли майора Черкасова стартует на Первом канале 1 октября, сообщает пресс-служба канала.

Андрей Смоляков вновь стал майором Черкасовым
фото: Кадр из сериала "Операция "Сатана"/Первый канал

«Операция «Сатана» – это продолжение многосерийного фильма (первые четыре части – «Мосгаз», «Палач», «Паук», «Шакал») о громких уголовных делах 60-70х годов прошлого века, расследованием которых занимается майор милиции Иван Черкасов.

Прошлый сезон завершился увольнением майора Черкасова (Смоляков) из МУРа, и теперь главный герой работает простым участковым, которому неожиданно предстоит искать шпиона, работающего на Запад.

«Мой герой разжалован до участкового. И он находится в пессимистическом настроении и легком алкогольном опьянении. И Черкасов постепенно из этого начинает выкарабкиваться. На его участке происходит преступление. А дальше все разрастается как снежный ком. И пытливый ум Черкасова доводит его до того, что он выходит на международный промышленный шпионаж», – цитирует пресс-служба Смолякова.

Отдел теперь временно возглавляет Соня Тимофеева (Марина Александрова), в МУРе остались Алексей Гаркуша (Алексей Бардуков), Никита Пожидаев (Юрий Тарасов). Поклонники сериала увидят и давно полюбившихся персонажей, и новых героев. Их сыграли Юрий Чурсин, Виктория Исакова, Игорь Гордин, Яна Сексте в и другие.

Режиссером «Операции» стал Юрий Мороз, сценарий написала Алла Криницына при участии Эрнесто Суареса.

«В новом сезоне будет сильная мелодраматическая линия. Это история американского агента (Игорь Гордин) и нашей простой лаборантки (Виктория Исакова), которая работает на ракетном предприятии. Героиня Исаковой невольно втянута в шпионские игры. Мне кажется, зрители будут следить за историей этой пары с повышенным вниманием», – интригует Мороз.
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