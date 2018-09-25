Андрей Смоляков вновь стал майором Черкасовым

фото: Кадр из сериала "Операция "Сатана"/Первый канал
«Операция «Сатана» – это продолжение многосерийного фильма (первые четыре части – «Мосгаз», «Палач», «Паук», «Шакал») о громких уголовных делах 60-70х годов прошлого века, расследованием которых занимается майор милиции Иван Черкасов.
Прошлый сезон завершился увольнением майора Черкасова (Смоляков) из МУРа, и теперь главный герой работает простым участковым, которому неожиданно предстоит искать шпиона, работающего на Запад.
«Мой герой разжалован до участкового. И он находится в пессимистическом настроении и легком алкогольном опьянении. И Черкасов постепенно из этого начинает выкарабкиваться. На его участке происходит преступление. А дальше все разрастается как снежный ком. И пытливый ум Черкасова доводит его до того, что он выходит на международный промышленный шпионаж», – цитирует пресс-служба Смолякова.
«В новом сезоне будет сильная мелодраматическая линия. Это история американского агента (Игорь Гордин) и нашей простой лаборантки (Виктория Исакова), которая работает на ракетном предприятии. Героиня Исаковой невольно втянута в шпионские игры. Мне кажется, зрители будут следить за историей этой пары с повышенным вниманием», – интригует Мороз.
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