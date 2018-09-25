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Хоррор «Мэнди» с Николасом Кейджем покажут на Comic Con Russia

25 сентября
2018 год

Новости кино >>
25 сентября 2018
В воскресенье, 7 октября, на фестивале поп-культуры Comic Con Russia состоится специальный показ нового хоррора «Мэнди» с Николасом Кейджем в главной роли, сообщает пресс-служба фестиваля.

Хоррор «Мэнди» с Николасом Кейджем покажут на Comic Con Russia

В центре картины – Рэд Миллер, который когда-то был лихим мужиком, но милая девушка Мэнди смягчила его сердце. Они поженились и поселились в домике на краю леса. Однажды поблизости объявилась свирепая секта. Предводитель сатанистов, безумный Иеремия, положил глаз на Мэнди и приказал ее похитить. Девушку накачали наркотиками и предали ритуальному сожжению. У Рэда, для которого Мэнди была смыслом жизни, не осталось выбора. Теперь убийц ждет месть – самая лютая и кровавая месть, на которую способен мужчина, которому нечего терять.

Мировая премьера фильма состоялась на фестивале «Сандэнс», где был хорошо принята критиками и зрителями. В российский прокат лента выйдет 11 октября.

Comic Con Russia пройдет в Москве с 4 по 7 октября 2018 года в «Крокус Экспо», павильон №1. Одновременно с фестивалем пройдет тринадцатая выставка интерактивных развлечений «ИгроМир».
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