Фильмы Глаголевой и Карас получили призы на фестивале в Ялте

В Ялте завершился третий фестиваль «Евразийский мост», победителем смотра стала индийская картина «Любовь и Шукла». Церемония закрытия фестиваля прошла 25 сентября в театре Чехова.
фото: Кадр из фильма "Любовь и Шукла"
Картина рассказывает о сложностях романтических отношений в густонаселанном городе. Главный герой – велорикша из ортодоксальной семьи и девственник Шукла, которому, как решила его мама, уже пора жениться и познакомила с невестой. Новая ячейка общества вынуждена познавать все странности любви в условиях тесной квартиры, кишащей любопытными родственниками. Эта же картина была отмечена и призом зрительских симпатий.
Лучшим режиссером был назван Илиан Джевилеков, снявший фильм «Вездесущий» – об успешном рекламщике, который с помощью камер наблюдения следит за своей семьей и сотрудниками офиса. Эта лента выдвинута Болгарией на соискание премии «Оскар» в номинации «лучший фильм на иностранном языке».
Победителем конкурса документального кино стала картина «Сапер» (режиссеры – Зогир Хирори, Шинвар Камал, Швеция), специальный приз достался ленте «Жизнь прекрасна» (режиссеры – Азамат Шаршенов, Бегай Шаршенова, Киргизия).
Фестиваль «Евразийский мост» впервые прошел в 2016 году. Идея его создания принадлежит режиссеру Никите Михалкову. Президенты фестиваля – народный артист России Виктор Мережко и министр культуры Республики Крым Арина Новосельская.
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