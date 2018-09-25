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Фильмы Глаголевой и Карас получили призы на фестивале в Ялте

25 сентября
2018 год

Новости кино >>
25 сентября 2018
В Ялте завершился третий фестиваль «Евразийский мост», победителем смотра стала индийская картина «Любовь и Шукла». Церемония закрытия фестиваля прошла 25 сентября в театре Чехова.

Фильмы Глаголевой и Карас получили призы на фестивале в Ялте
фото: Кадр из фильма "Любовь и Шукла"

Картина рассказывает о сложностях романтических отношений в густонаселанном городе. Главный герой – велорикша из ортодоксальной семьи и девственник Шукла, которому, как решила его мама, уже пора жениться и познакомила с невестой. Новая ячейка общества вынуждена познавать все странности любви в условиях тесной квартиры, кишащей любопытными родственниками. Эта же картина была отмечена и призом зрительских симпатий.

Специальный приз жюри конкурса игрового кино под председательством Рашида Маликова достался ленте «У ангела ангина» Оксаны Карас – с Семёном Трескуновым и Евгением Цыгановым в главных ролях. Фильм снят по мотивам повести ленинградского прозаика Вадима Шефнера.

Лучшим режиссером был назван Илиан Джевилеков, снявший фильм «Вездесущий» – об успешном рекламщике, который с помощью камер наблюдения следит за своей семьей и сотрудниками офиса. Эта лента выдвинута Болгарией на соискание премии «Оскар» в номинации «лучший фильм на иностранном языке».

Награды за лучший актерский ансамбль была удостоена последняя режиссёрская лента Веры Глаголевой «Не чужие», где сыграли Санжар Мади, Татьяна Владимирова, Анна Капалева и другие актеры.

Победителем конкурса документального кино стала картина «Сапер» (режиссеры – Зогир Хирори, Шинвар Камал, Швеция), специальный приз достался ленте «Жизнь прекрасна» (режиссеры – Азамат Шаршенов, Бегай Шаршенова, Киргизия).

Фестиваль «Евразийский мост» впервые прошел в 2016 году. Идея его создания принадлежит режиссеру Никите Михалкову. Президенты фестиваля – народный артист России Виктор Мережко и министр культуры Республики Крым Арина Новосельская.
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персоны
Татьяна ВладимироваВера ГлаголеваАнна КапалеваОксана КарасСанжар МадиРашид МаликовВиктор МережкоНикита МихалковСемён ТрескуновЕвгений Цыганов
фильмы
Не чужиеУ ангела ангина

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